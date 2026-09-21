Tuyên Quang ban hành Danh mục 840 hồ, ao, đầm không được san lấp

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định số 231/QĐ-UBND công bố Danh mục 840 hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2026, nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn nước và bảo đảm an toàn sinh thái tài nguyên nước tại địa phương.

Căn cứ pháp lý của quyết định dựa trên Luật Tài nguyên nước năm 2023, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, cùng các Nghị định hướng dẫn thi hành và đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Quyết định này thay thế và bãi bỏ toàn bộ các văn bản trước đây về danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang trước thời điểm sáp nhập (gồm các Quyết định số 1910/QĐ-UBND, 2142/QĐ-UBND, 109/QĐ-UBND của tỉnh Hà Giang và Quyết định số 768/QĐ-UBND của tỉnh Tuyên Quang).

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm công bố công khai Danh mục đến các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, tổ chức, cá nhân liên quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời cập nhật vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp, trung thực của các thông tin, số liệu trong danh mục. Định kỳ 5 năm một lần hoặc khi cần thiết, chủ trì rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung danh mục cho phù hợp với thực tế. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp quản lý và tuyên truyền thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách.

UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo, phổ biến quyết định đến các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm; tuyên truyền người dân không xả chất thải chưa xử lý gây ô nhiễm nguồn nước và không tự ý san lấp, cải tạo. Cấp xã cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; đồng thời đề xuất cập nhật, bổ sung danh mục hoặc xem xét đưa các moong khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng sau khi dừng hoạt động đạt chuẩn quy định vào danh mục hồ tích trữ nước, tạo cảnh quan.

Các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý phải sử dụng đúng mục đích, không tự ý san lấp, cải tạo; kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn các hành vi lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép hoặc xả nước thải trực tiếp vào hồ, ao, đầm. Khi phát hiện vi phạm, phải kịp thời báo cáo và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh mục các hồ, ao, đầm không được san lấp .