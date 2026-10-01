Tuyên Quang ban hành Danh mục 181 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2026 - 2030

Theo Quyết định, Danh mục 181 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2026–2030 được phân bổ chi tiết theo 8 lĩnh vực: Công nghiệp 51 dự án; phát triển du lịch 34 dự án, hạ tầng kỹ thuật môi trường 31 dự án; năng lượng 24 dự án; hạ tầng kỹ thuật đô thị 21 dự án; hạ tầng thương mại, bến thủy, logistics 8 dự án; y tế, giáo dục 6 dự án; nông, lâm nghiệp 6 dự án.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị công bố, đăng tải Danh mục trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện thông tin phù hợp; công khai đầy đủ thông tin dự kiến, hiện trạng và điều kiện cần hoàn thiện đối với từng dự án. Sở Tài chính cũng là đầu mối xây dựng bộ tài liệu chi tiết, theo dõi tình hình triển khai, chủ trì rà soát tổng hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoặc đưa dự án ra khỏi Danh mục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Các sở, ban, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh, cùng UBND các xã, phường có trách nhiệm tập trung giới thiệu tiềm năng, lợi thế ngành và địa phương. Các cơ quan chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin dự án thuộc phạm vi quản lý; xác định địa điểm, ranh giới, nguồn gốc đất, hiện trạng giải phóng mặt bằng và hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin bảo đảm công khai, minh bạch.

Về cơ chế rà soát, định kỳ hằng năm trước ngày 31/10, các sở, ban, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế và UBND các xã, phường gửi kết quả rà soát toàn bộ dự án về Sở Tài chính. Sở Tài chính chủ trì đối chiếu, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh quyết định việc điều chỉnh, bổ sung hoặc đưa dự án ra khỏi Danh mục đối với các dự án không còn phù hợp, đã được chấp thuận đầu tư hoặc khi phát sinh dự án mới. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2026.