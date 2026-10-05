Tuyên Quang ban hành danh mục 181 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách

Công nhân điều hành dây chuyền sản xuất tại một nhà máy ở Tuyên Quang. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, gồm 181 dự án thuộc 8 lĩnh vực, phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến, mời gọi đầu tư.

Lĩnh vực công nghiệp có số lượng lớn nhất với 51 dự án; phát triển du lịch 34 dự án; hạ tầng kỹ thuật môi trường 31 dự án; năng lượng 24 dự án; hạ tầng kỹ thuật đô thị 21 dự án; hạ tầng thương mại, bến thủy, logistics 8 dự án; y tế, giáo dục 6 dự án và nông, lâm nghiệp 6 dự án.

Các dự án được phân bố tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, với quy mô và định hướng đầu tư đa dạng. Ở lĩnh vực du lịch có các dự án như Khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái Mỏ Neo; Khu nghỉ dưỡng cao cấp Quảng Nguyên; Khu du lịch Chiêu Lầu Thi; Khu du lịch sinh thái Nà Hang-Lâm Bình...

Đối với lĩnh vực hạ tầng thương mại, bến thủy, logistics, danh mục có các dự án khu trung chuyển nông sản, hàng hóa tại xã Xín Mần; khu logistics kết hợp thương mại, dịch vụ tại xã Trung Thịnh; hạ tầng trung tâm logistics cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy...

Trong lĩnh vực công nghiệp có nhiều cụm công nghiệp tại các địa bàn như Yên Sơn, Bình Ca, Trung Hà, Hùng Đức, Hùng Lợi, Sơn Dương, Yên Lập...

Các thông tin về địa điểm, diện tích, quy mô, tổng vốn đầu tư trong danh mục trong quyết định mới ban hành là thông tin dự kiến phục vụ xúc tiến đầu tư và sẽ được rà soát, xác định cụ thể trong quá trình thực hiện các thủ tục theo quy định. Việc đưa dự án vào danh mục không thay thế quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch, giao đất, cho thuê đất và các thủ tục liên quan.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường và đơn vị liên quan tổ chức mời gọi, thu hút đầu tư.

Các xã, phường có trách nhiệm phối hợp xác định địa điểm, ranh giới, hiện trạng, nguồn gốc đất, tổ chức, cá nhân đang quản lý, sử dụng đất và tình hình giải phóng mặt bằng; hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư tiếp cận thông tin, khảo sát, thực hiện thủ tục theo thẩm quyền; thường xuyên cập nhật biến động thông tin dự án và đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục khi cần thiết.

Theo số liệu thống kê của tỉnh Tuyên Quang, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2026 ước đạt 7,85% so với cùng kỳ năm 2025, thấp hơn 1,05 điểm phần trăm so với kịch bản; trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,57%, đóng góp 2,43 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Riêng lĩnh vực công nghiệp tăng 9,5%, đóng góp 1,72 điểm phần trăm.

Điểm đáng chú ý là trong khi một số ngành sản xuất chưa đạt kế hoạch, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn tăng 14,02%, cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với kịch bản 13,72% và đóng góp 1,25 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung./.