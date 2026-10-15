Tuyên Quang: An táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Các đại biểu tham dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Dự buổi lễ có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và đông đảo người dân.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, được quy tập tại các xã Thanh Thủy, Minh Tân, Vĩnh Tuy và phường Bình Thuận, được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc xúc động đọc điếu văn truy điệu các anh hùng liệt sĩ. Trong điếu văn nhấn mạnh, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đã ghi dấu những địa danh như “Lò vôi thế kỷ”, “Cối xay thịt”, “Ngã ba Cửa Tử”. Những địa danh ấy mãi đi vào lịch sử dân tộc, gợi nhắc về một thời kỳ chiến đấu vô cùng gian khổ và sự hy sinh anh dũng của biết bao cán bộ, chiến sĩ. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 9.000 người mang thương tật trở về sau cuộc chiến.

Trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đội tìm kiếm đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, ngày đêm băng rừng, bới từng gốc lau, lật từng khối đá, đào từng tấc đất, tát từng bát nước tại các điểm cao, thung sâu, hang đá để tìm kiếm từng mảnh xương, từng thi hài liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy là một niềm xúc động, một hy vọng được thắp sáng. Mỗi người lính được đưa trở về là thêm một gia đình vơi đi nỗi mong chờ, thêm một tình đồng đội được nối lại sau nhiều năm xa cách.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các lực lượng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm, quy tập được 149 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 148 liệt sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và 1 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong số này, 5 hài cốt liệt sĩ có đầy đủ thông tin đã được bàn giao về địa phương và gia đình theo nguyện vọng của thân nhân.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang thành kính tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, củng cố khối đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Đồng thời, quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Tỉnh cũng xác định tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với tinh thần kiên trì, quyết liệt và trách nhiệm cao nhất, nỗ lực đưa những người con ưu tú còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Đông đảo người dân tham dự lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ

Sau lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Nghi thức an táng được tổ chức trọng thể, thể hiện lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.