Tuyên Quang: ã Thuận Hòa tạo đà phát triển kinh tế từ nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch

Lãnh đạo xã Thuận Hòa kiểm tra mô hình trồng dứa, nắm bắt tình hình sản xuất và định hướng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế vượt kế hoạch

Một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế của xã Thuận Hòa tỉnh Tuyên Quang là sự tăng trưởng của hoạt động du lịch. Đến tháng 10/2026, địa phương đón khoảng 63.000 lượt khách, đạt 210% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy tiềm năng khai thác các lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống đang từng bước được phát huy, mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Lễ hội Cốm xãThuận Hòa tỉnh Tuyên Quang năm 2026 là một trong những hoạt động góp phần quảng bá nét văn hóa đặc trưng, giới thiệu sản phẩm truyền thống và nông sản của địa phương đến với du khách. Thông qua các hoạt động lễ hội, Thuận Hòa có thêm cơ hội kết nối sản xuất với tiêu dùng, tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch.

Cùng với phát triển du lịch, sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế của người dân. Địa phương tập trung duy trì sản xuất lương thực, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường, đồng thời khuyến khích các mô hình thâm canh tăng vụ, chăn nuôi vỗ béo gia súc và đa dạng hóa cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải thiện thu nhập.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, diện tích trồng rừng tập trung đến tháng 10/2026 đạt 78,6 ha, bằng 196,5% kế hoạch năm. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 68,5%. Đây là kết quả đáng chú ý, góp phần khẳng định vai trò của kinh tế lâm nghiệp trong cơ cấu kinh tế địa phương, đồng thời tạo cơ sở để gắn phát triển sinh kế với bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái.

Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 3,74 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Công tác giải quyết việc làm cũng đạt kết quả tích cực khi xã tạo việc làm cho 227 lao động, bằng 151,33% kế hoạch năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%.

Những kết quả trên cho thấy kinh tế địa phương đang có chuyển biến trên nhiều lĩnh vực. Việc mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường các hoạt động sản xuất, kinh doanh là những yếu tố quan trọng góp phần cải thiện đời sống người dân, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Lễ hội Cốm Thuận Hòa năm 2026 góp phần quảng bá sản phẩm truyền thống, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, phát triển thương mại, dịch vụ và thu hút du khách đến với địa phương.

Phát huy lợi thế, hướng tới phát triển bền vững

Từ những kết quả đạt được, xã Thuận Hòa tỉnh Tuyên Quang xác định tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng, mở rộng du lịch và thúc đẩy thương mại, dịch vụ.

Trong sản xuất nông nghiệp, việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và nâng cao hiệu quả sản xuất được xác định là những giải pháp quan trọng. Cùng với đó, địa phương hướng tới phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình có giá trị cao hơn, tăng cường hướng dẫn kỹ thuật và từng bước gắn sản xuất với nhu cầu thị trường.

Đối với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, việc nâng cao giá trị sản phẩm cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, bảo vệ tài nguyên đất, nước và môi trường sinh thái. Đây cũng là cơ sở để địa phương từng bước tiếp cận các phương thức sản xuất thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng nông sản và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, việc duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức cao, đẩy mạnh trồng rừng tập trung và khai thác hợp lý tiềm năng kinh tế rừng có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển sinh kế lâu dài. Khi được tổ chức hiệu quả, các hoạt động sản xuất gắn với bảo vệ rừng không chỉ tạo nguồn thu mà còn góp phần bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học và nền tảng sinh thái phục vụ phát triển du lịch.

Xã Thuận Hòa tổ chức hội thảo tham vấn định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2035, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Đối với du lịch, xã Thuận Hòa tỉnh Tuyên Quang định hướng tăng cường quảng bá hình ảnh, kết nối doanh nghiệp và nhà đầu tư, từng bước xây dựng các sản phẩm đặc trưng dựa trên lợi thế cảnh quan và bản sắc văn hóa. Cùng với việc thu hút du khách, địa phương chú trọng phát triển dịch vụ, quảng bá nông sản và sản phẩm truyền thống, tạo cơ hội để người dân tham gia trực tiếp vào các hoạt động kinh tế.

Đồng chí Triệu Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa, cho biết việc hoàn thành và vượt 14/14 chỉ tiêu tỉnh giao ngay trong 9 tháng đầu năm là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển cao hơn.

Thời gian tới, xã sẽ tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm; thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và du lịch. Đồng thời, địa phương tiếp tục huy động nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm và hỗ trợ người dân phát triển các mô hình sản xuất cũng sẽ tiếp tục được quan tâm. Đây là những nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực trong việc mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo nền tảng cho tăng trưởng ổn định, lâu dài.

Với những kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm 2026, Thuận Hòa đang có thêm điều kiện để chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển. Phát huy lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện sinh kế người dân, địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển bền vững.