Tuyên Quang 195 năm: Phát huy truyền thống, khát vọng vươn lên

Các đại biểu tại Chương trình gặp mặt kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang.

Dự chương trình có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Trung ương MTTQ Việt Nam; các Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Giã, Lý Thị Xìu.

Đại biểu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, 124 xã, phường và đông đảo đại biểu.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV, livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đọc diễn văn kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 195 năm hình thành và phát triển của tỉnh. Ngày 4/11/1831, dưới triều vua Minh Mệnh, tỉnh Tuyên Quang chính thức được thành lập trong hệ thống hành chính thống nhất của triều đình. Trải qua những biến động của lịch sử, vùng đất này luôn giữ vị trí quan trọng nơi địa đầu phía Bắc của Tổ quốc, hun đúc truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của đồng bào các dân tộc.

Đặc biệt, trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang vinh dự là Thủ đô Khu giải phóng; trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trở thành Thủ đô Kháng chiến, nơi đặt trụ sở của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiều cơ quan Trung ương. Những dấu mốc lịch sử ấy đã làm nên vị thế, niềm tự hào và bản sắc riêng của quê hương cách mạng Tuyên Quang.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh dự Chương trình gặp mặt.

Ngày 1/7/2025, tỉnh Tuyên Quang mới chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang, mở ra không gian phát triển mới, hội tụ tiềm năng, lợi thế cùng những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của hai vùng đất.

Trình bày diễn văn tại chương trình, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trải qua 195 năm hình thành và phát triển, Tuyên Quang đã ghi dấu những chặng đường lịch sử đặc biệt, gắn liền với truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Từ Tân Trào – Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến đến Lũng Cú – nơi địa đầu cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc, mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm mồ hôi, công sức và cả xương máu của bao thế hệ.

Các đại biểu Trung ương, đại biểu tỉnh dự Chương trình gặp mặt.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, sau hợp nhất, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào hoạt động nền nếp, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, không để gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong điều kiện địa bàn rộng, địa hình chia cắt, nhu cầu đầu tư lớn, tỉnh tập trung ổn định tổ chức bộ máy, phát huy đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển.

Đồng chí Hoàng Minh Nhất, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Chương trình.

Năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn về hạ tầng, nguồn lực, thiên tai và biến động thị trường, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong 9 tháng, GRDP tăng 8,04% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,25%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 22.556 tỷ đồng; thu hút 23 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký trên 14.900 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 5.700 tỷ đồng. Tỉnh đón trên 3,2 triệu lượt khách du lịch, tổng chi tiêu du lịch ước đạt trên 8.900 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thúc đẩy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững.

Các đại biểu tham quan triển lãm tư liệu lịch sử.

Phát huy truyền thống vẻ vang, Tuyên Quang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 12.000 tỷ đồng. Tỉnh xác định ba khâu đột phá trọng tâm gồm: Xây dựng thể chế theo thẩm quyền, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển toàn diện nguồn nhân lực.

Đoàn viên Sùng Mạnh Hùng, thanh niên tiêu biểu của tỉnh phát biểu tại Chương trình.

Tại chương trình, đại diện nguyên lãnh đạo tỉnh, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ đã phát biểu, chia sẻ những tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm và khát vọng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương. Các ý kiến thể hiện niềm tự hào về truyền thống cách mạng, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của mỗi thế hệ trong phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự chương trình.

Kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, tiếp thêm niềm tin, động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, trở thành tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa trình diễn văn nghệ chào mừng 195 năm Ngày thành lập tỉnh.

Trình diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh.

Trước đó, Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang đã tới dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.