Tuyên Quang: 100 xe mô tô, xe máy quảng bá du lịch an toàn trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Lễ phát động Chương trình Roadshow truyền thông, quảng bá “Du lịch trải nghiệm an toàn bằng xe mô tô, xe máy” năm 2026.

Chương trình hướng đến quảng bá sức hấp dẫn của những cung đường khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho du khách khi trải nghiệm du lịch bằng mô tô, xe máy.

Các đại biểu dự chương trình.

Những năm gần đây, hành trình khám phá vùng đất Hà Giang cũ bằng xe máy, được nhiều du khách biết đến với tên gọi “Hà Giang Loop”, ngày càng thu hút khách trong nước và quốc tế. Không chỉ nổi bật bởi cảnh quan núi đá hùng vĩ, những con đèo uốn lượn và dòng sông Nho Quế xanh biếc, hành trình còn đưa du khách đến gần hơn với đời sống, văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc địa phương.

Dù vậy, địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua gấp, vực sâu cùng tình trạng sương mù, mưa lớn và nguy cơ sạt lở khiến việc di chuyển trên các tuyến đường này tiềm ẩn không ít nguy hiểm. Bên cạnh điều kiện tự nhiên, việc một số du khách chưa có đủ kỹ năng điều khiển xe trên địa hình miền núi cũng đặt ra yêu cầu tăng cường hướng dẫn, cảnh báo và phòng ngừa rủi ro.

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, quảng bá du lịch cần gắn liền với trách nhiệm bảo đảm an toàn cho du khách. Vì vậy, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và cộng đồng cần phối hợp nâng cao chất lượng phục vụ, phổ biến kiến thức an toàn giao thông, giúp du khách có sự chuẩn bị tốt trước mỗi chuyến đi.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch được đề nghị kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, bảo đảm điều kiện kỹ thuật và cung cấp đầy đủ trang bị bảo hộ cần thiết. Đối với các thành viên tham gia đoàn Roadshow, Ban Tổ chức yêu cầu chấp hành nghiêm quy định giao thông, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và thực hiện đúng hướng dẫn của lực lượng dẫn đoàn. Mỗi người tham gia không chỉ là một du khách mà còn góp phần truyền tải thông điệp về văn hóa giao thông và du lịch có trách nhiệm.

Sau lễ phát động, đoàn xe di chuyển tới các cung đường đèo trên cao nguyên đá Đồng Văn.

Sau lễ phát động, đoàn Roadshow gồm 100 xe mô tô, xe máy khởi hành từ xã Đồng Văn, đi qua đèo Mã Pì Lèng, thưởng ngoạn cảnh sắc núi rừng và sông Nho Quế, sau đó kết thúc hành trình tại khu vực Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc.