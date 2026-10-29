Tuyển quân ở Huế, vững chắc từ khâu đầu tiên

Vượt qua những thách thức từ thực tiễn cơ sở, sự vào cuộc đồng bộ cùng tinh thần sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ Cố đô đang bảo đảm một mùa tòng quân chất lượng, vững chắc từ gốc.

Công tác khám sơ tuyển quân năm 2027 tại thành phố Huế được thực hiện theo phương châm "Tuyển người nào, chắc người đó". Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Công tác khám sơ tuyển quân năm 2027 tại thành phố được thực hiện theo phương châm "Tuyển người nào, chắc người đó". Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Công tác khám sơ tuyển quân năm 2027 tại thành phố được thực hiện theo phương châm "Tuyển người nào, chắc người đó". Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Dù có công việc ổn định, nhiều thanh niên vẫn sẵn sàng gác lại dự định, viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Thanh niên trải qua các phần khám sơ tuyển quân tại thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Công tác khám sơ tuyển quân năm 2027 tại thành phố Huế được thực hiện theo phương châm "Tuyển người nào, chắc người đó". Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Xuân đã thành lập các tổ chuyên trách nhằm hướng dẫn thanh niên trong suốt quá trình khám sơ tuyển. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Khám sức khỏe sơ tuyển quân được thực hiện bài bản, chặt chẽ. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Công tác khám sơ tuyển quân năm 2027 tại thành phố được thực hiện theo phương châm "Tuyển người nào, chắc người đó". Ảnh: Mai Trang - TTXVN