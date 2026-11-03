Tuyển quân năm 2027: Phát huy tinh thần xung phong của tuổi trẻ Thủ đô

Cùng với việc nắm chắc các quy chuẩn và chế tài nghiêm khắc đối với hành vi trốn tránh, tinh thần tự giác viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ của đông đảo thanh niên Thủ đô đang tạo nên khí thế sôi nổi trước ngày hội giao nhận quân.

Khâu kiểm tra, sơ tuyển sức khỏe được các địa phương triển khai nghiêm túc. Ảnh PV

Thượng tôn pháp luật

Bước vào mùa tuyển quân năm 2027, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các bước tuyển chọn gắn với việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương pháp luật. Các khâu từ rà soát nguồn, đối chiếu tiêu chuẩn độ tuổi, phân loại sức khỏe và xác minh lý lịch chính trị đều được các xã, phường cụ thể hóa trong kế hoạch hành động.

Tại phường Nghĩa Đô, công tác xét duyệt chính trị và phân loại nguồn được thực hiện công khai đối với hơn 5.100 nam công dân trong độ tuổi; qua đó xác định chính xác gần 1.700 trường hợp đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe.

Tại xã Phú Xuyên, báo cáo kết quả rà soát nguồn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 ghi nhận toàn xã có gần 4.900 nam công dân trong độ tuổi; trong đó, hơn 2.300 công dân đủ điều kiện tham gia sơ khám tuyển.

Ông Bùi Công Thản, Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên cho biết, xã xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải được tiến hành công khai, minh bạch và dân chủ từ cơ sở. Mọi khâu rà soát nguồn tại thôn, sơ tuyển tại xã đến khám tuyển chuyên sâu đều được quản lý chặt chẽ.

"Qua công tác nắm bắt tư tưởng, tinh thần tự giác của công dân rất cao. Cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt biểu dương những thanh niên đã chủ động viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc, thể hiện rõ trách nhiệm và nét đẹp của tuổi trẻ quê hương", ông Bùi Công Thản cho biết.

Đi đôi với công tác rà soát, yêu cầu chấp hành nghiêm kỷ luật tuyển quân được các đơn vị chức năng đặc biệt lưu ý. Để những quy định pháp luật đến được với từng người dân, các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và mạng xã hội.

Đơn cử, tại phường Thượng Cát, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố, trường học rà soát từng trường hợp, kết hợp truyền thanh sáng và chiều để mọi gia đình nắm chắc các tiêu chuẩn, không để xảy ra tình trạng nhầm lẫn hay bỏ sót nguồn.

Khí thế tòng quân từ những lá đơn tình nguyện

Ghi nhận tại các xã, phường, bức tranh tuyển quân năm nay nổi bật với tinh thần tự giác, hăng hái của thế hệ trẻ. Không chờ lệnh gọi, nhiều thanh niên đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ, xem môi trường quân ngũ là trường học lớn để tôi luyện bản lĩnh và trách nhiệm công dân.

Anh Hoàng Văn Thanh, Trưởng thôn Phú Minh (xã Phú Xuyên) cho biết, trong quá trình nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các nam thanh niên chuẩn bị tham gia khám tuyển, cấp ủy, thôn ghi nhận em Nguyễn Huy Hoàng và gia đình có nguyện vọng tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Trên cơ sở đó, thôn đã báo cáo Ban Chỉ huy Quân sự xã, đồng thời gặp gỡ, động viên, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

Nguyễn Huy Hoàng vừa tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc, sau khi tìm hiểu về Luật Nghĩa vụ quân sự, Hoàng đã chủ động bày tỏ nguyện vọng với gia đình và viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm tới.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã và thôn Phú Minh đã ghi nhận, động viên tinh thần xung kích, tự nguyện của em Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh PV

Trong đơn, Hoàng chia sẻ mong muốn được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, trưởng thành hơn về bản lĩnh, ý chí, kỷ luật, trở thành người công dân có ích cho xã hội; đồng thời cam kết nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật và kỷ luật quân đội khi nhập ngũ.

Khí thế tình nguyện tòng quân đang lan tỏa rộng khắp tại nhiều địa bàn cả ở ngoại thành và nội thành.

Tại các xã Thường Tín, Suối Hai, Thạch Thất, Dân Hòa, phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện diễn ra sôi nổi.

Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Dân Hòa đã tiếp nhận 11 đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027 của thanh niên địa phương. Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Nguyễn Trung Kiên cho hay, những lá đơn này cho thấy nhận thức, tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng lên.

Ở các phường nội thành, tinh thần ấy cũng được thể hiện rõ nét. Đầu tháng 9, tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Hai Bà Trưng, đại diện gia đình cùng các công dân Nguyễn Nam Khánh, Đinh Trọng Tiến đã tự nguyện đến viết đơn đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Tại phường Thượng Cát, đã có 7 thanh niên viết đơn tình nguyện. Các thanh niên như Hà Anh Tùng (tổ dân phố Yên Nội), Nguyễn Quang Tùng (tổ dân phố Đại Cát), hay Đào Đăng Mạnh (tổ dân phố Hoàng Liên) đều bày tỏ niềm vinh dự khi được tiếp nối truyền thống gia đình, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.

Mỗi lá đơn tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô không chỉ là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, mà còn thể hiện thái độ sống nghiêm túc, ý thức thượng tôn pháp luật và tinh thần sẵn sàng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.

Nghị định số 218/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu đã thiết lập khung chế tài cụ thể với hành vi vi phạm sơ tuyển sức khỏe và khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Theo đó, mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm dao động từ 3 triệu đồng đến 75 triệu đồng. Đáng lưu ý, hành vi không có mặt đúng thời gian, địa điểm khám sức khỏe mà không có lý do chính đáng bị phạt từ 15 triệu đến 20 triệu đồng. Trường hợp cố tình từ chối, chống đối không chấp hành việc đo, kiểm tra y tế hoặc tự ý bỏ về khi chưa hoàn thành khám sức khỏe, mức phạt áp dụng lên tới 50 triệu đến 75 triệu đồng. Sau khi nộp phạt, công dân vẫn buộc phải chấp hành lệnh khám tuyển.