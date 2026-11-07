Tuyến phố nhếch nhác vì bị lấn chiếm hè đường

Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đang triển khai đợt rà soát pháp luật toàn diện chưa từng có trong lịch sử. Thay vì kiểm kê số lượng, đợt rà soát tập trung sâu vào nội hàm nhằm phát hiện các khoảng trống, chồng chéo và điểm nghẽn pháp lý. Đây là bước đi chiến lược tiên phong, tạo hành lang pháp lý vững chắc phục vụ công cuộc xây dựng và hoàn thiện thể chế trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.