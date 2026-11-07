Tuyến phố nhếch nhác vì bị lấn chiếm hè đường
Những tuyến phố trung tâm Hà Nội vốn có lòng đường không quá rộng, vỉa hè cũng không lớn. Bởi vậy, mỗi khoảng không gian dành cho giao thông và người đi bộ đều rất đáng quý. Thế nhưng, tại phố Cao Bá Quát và phố Ông Ích Khiêm, tình trạng dừng, đỗ phương tiện tùy tiện, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, trông giữ xe vẫn diễn ra, khiến diện mạo phố phường trở nên nhếch nhác, đồng thời ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tuyen-pho-nhech-nhac-vi-bi-lan-chiem-he-duong-246261107173628233.htm