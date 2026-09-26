Tuyển Philippines nguy hiểm hơn những gì họ vừa thể hiện

Thành tích tại ASEAN Cup 2026 dễ khiến Philippines bị đánh giá thấp. Đội bóng của HLV Carles Cuadrat chỉ thắng một trong bốn trận vòng bảng, khi vượt qua Lào 4-1, còn lại thua Myanmar 1-4, Thái Lan 0-1 và Malaysia 0-1 để đứng thứ tư bảng B.

Tuy nhiên, đội hình đó không phản ánh đầy đủ sức mạnh của Philippines. ASEAN Cup diễn ra ngoài FIFA Days nên Cuadrat thiếu nhiều cầu thủ đang chơi ở nước ngoài, trong đó có Bjorn Kristensen cùng hai hậu vệ Paul và Jefferson Tabinas.

FIFA ASEAN Cup mang đến hoàn cảnh khác. HLV Cuadrat có thể gọi về nhiều cầu thủ đang chơi tại châu Âu, Bắc Mỹ và các giải Đông Nam Á, qua đó tạo ra đội hình gần với lựa chọn tốt nhất của ông hơn.

Kristensen, Andre Leipold, Randy Schneider, Zico Bailey, Paul Tabinas và Jefferson Tabinas đều trở lại. Sự xuất hiện của nhóm cầu thủ này giúp Philippines được nâng cấp ở cả hàng công, tuyến giữa lẫn hàng thủ.

Kristensen là khác biệt lớn nhất

Bjorn Kristensen là cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công. Tiền đạo sinh tại Na Uy ghi 8 bàn ở vòng loại Asian Cup, trong chiến dịch Philippines bất bại với 4 chiến thắng và 2 trận hòa.

Hiệu suất của Kristensen trong màu áo tuyển cũng khá ấn tượng. Anh có 13 bàn sau 17 trận đầu cho Philippines, trong đó 8 bàn đến ở vòng loại Asian Cup.

Kristensen không chỉ là một trung phong đứng chờ bóng trong vùng cấm. Anh có thể hoạt động rộng, tranh chấp và khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ, giúp Philippines có thêm phương án tấn công trực diện.

Phong độ tại CLB trước giải cũng tương đối tích cực. Kristensen ghi 4 bàn sau 24 trận cho đội một KFUM Oslo trong năm 2026 trên các đấu trường được Liên đoàn Bóng đá Na Uy thống kê. Hôm 18/9, anh ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Sarpsborg 08.

Sự trở lại của Kristensen giúp hàng công Philippines khác đáng kể so với ASEAN Cup. Ở giải đấu trước, Jarvey Gayoso phải gánh phần lớn nhiệm vụ ghi bàn và có 2 pha lập công sau bốn trận vòng bảng, lần lượt trước Myanmar và Lào.

Gayoso hiện khoác áo Penang và đã ghi bàn tại giải Malaysia mùa này. Khi Kristensen trở lại, HLV Cuadrat có thể sử dụng Gayoso linh hoạt hơn thay vì buộc cầu thủ này trở thành nguồn bàn thắng chính.

HLV Cuadrat sẽ có lực lượng mạnh nhất tại FIFA ASEAN Cup.

Andre Leipold cũng mang đến thêm lựa chọn. Cầu thủ của SC Verl đã chơi 4 trận tại giải hạng Ba Đức mùa này, có 261 phút và ghi một bàn, với pha lập công trước Duisburg hôm 15/8.

Sự hiện diện của Kristensen, Gayoso và Leipold giúp Philippines có nhiều cách tiếp cận hơn. Kristensen có thể trở thành điểm đến trực tiếp, Gayoso khai thác khoảng trống từ biên, còn Leipold hoạt động phía sau tiền đạo.

Tuyến giữa có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài

Sức mạnh của Philippines không chỉ nằm ở hàng công. Tuyến giữa cũng có những cầu thủ được đào tạo và thi đấu trong môi trường bên ngoài Đông Nam Á.

Randy Schneider hiện khoác áo FC Andorra tại giải hạng Hai Tây Ban Nha. Anh có 3 lần ra sân mùa này với tổng cộng 93 phút và được triệu tập cho cả ba trận FIFA ASEAN Cup gặp Việt Nam, Pakistan và Thái Lan.

Schneider chưa có bàn hay kiến tạo mùa này, nhưng kinh nghiệm nhiều năm thi đấu tại Thụy Sĩ trước khi sang Tây Ban Nha giúp Philippines có thêm một tiền vệ quen với môi trường bóng đá châu Âu.

Zico Bailey duy trì nhịp thi đấu đều hơn tại Mỹ. Cầu thủ của New Mexico United đã chơi 22 trận và ghi 3 bàn tại USL Championship mùa 2026, qua đó bước vào FIFA ASEAN Cup với nền tảng thi đấu tương đối ổn định.

HLV Cuadrat cũng tiếp tục sử dụng những cầu thủ trẻ từng được thử nghiệm tại ASEAN Cup như Cole Mrowka. Tiền vệ 20 tuổi thuộc biên chế Columbus Crew đã có 4 lần khoác áo Philippines sau khi được trao cơ hội trong giai đoạn đội thiếu nhiều trụ cột.

Paul Tabinas thuộc Dinamo Zagreb, còn Jefferson Tabinas đang khoác áo Selangor và vừa ghi bàn quyết định trước Melaka hôm 6/9.

Hàng thủ được bổ sung đáng kể khi Paul và Jefferson Tabinas trở lại. Cả hai đều không góp mặt tại ASEAN Cup, trong khi Jefferson đã có 27 trận cho Philippines trước FIFA ASEAN Cup.

Paul hiện thuộc biên chế Dinamo Zagreb và đã có 4 lần ra sân trên các đấu trường được thống kê mùa này, với tổng cộng 270 phút và một kiến tạo. Jefferson khoác áo Selangor, đồng thời vừa ghi bàn quyết định ở phút bù giờ giúp đội thắng Melaka 3-2 hôm 6/9.

Bên cạnh anh em nhà Tabinas, Amani Aguinaldo và Daisuke Sato mang đến thêm kinh nghiệm. Vị trí thủ môn cũng có chiều sâu với Kevin Ray Mendoza, Michael Falkesgaard và Quincy Kammeraad, những người đều đang thi đấu bên ngoài Philippines.

Điều đó tạo ra một đặc điểm khá rõ trong đội hình của Cuadrat. Nhiều tuyển thủ Philippines chơi bóng ở nước ngoài, vì thế chất lượng nhân sự của đội phụ thuộc đáng kể vào việc giải đấu có nằm trong FIFA window hay không.

ASEAN Cup khiến Philippines thiếu nhiều lựa chọn quan trọng. FIFA ASEAN Cup giúp HLV Cuadrat giải quyết phần lớn vấn đề đó và đưa đội hình tới gần hơn với lực lượng mà ông muốn sử dụng.

Dù vậy, nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài chưa đủ để biến Philippines thành một đội bóng hoàn chỉnh. ASEAN Cup cho thấy họ vẫn gặp vấn đề khi phòng ngự chuyển trạng thái, rõ nhất là thất bại 1-4 trước Myanmar.

Khả năng tạo ra bàn thắng trước những đối thủ mạnh cũng chưa ổn định. Philippines không ghi bàn trong hai trận gặp Thái Lan và Malaysia, những cuộc đối đầu ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đi tiếp.

Sự ăn ý vì thế vẫn là dấu hỏi. HLV Cuadrat đã thử nghiệm nhiều cầu thủ trong năm 2026 và từng cho rằng Philippines cần một nhóm khoảng 40-50 cầu thủ đủ chất lượng để duy trì khả năng cạnh tranh.

Việc có cầu thủ trưởng thành từ nhiều nền bóng đá khác nhau mang đến chất lượng, nhưng cũng tạo ra thách thức trong cách kết nối họ trong quãng tập trung ngắn. Đây là vấn đề Philippines phải giải quyết trước trận mở màn gặp Việt Nam ngày 26/9.

So với ASEAN Hyundai Cup, Philippines lần này rõ ràng mạnh hơn. Kristensen trở lại sau khi ghi 8 bàn ở vòng loại Asian Cup và vừa lập công tại Na Uy, trong khi Schneider, Bailey, Leipold cùng anh em nhà Tabinas giúp chất lượng đội hình tăng lên ở nhiều vị trí.

Philippines có thể không sở hữu nhiều tên tuổi như Indonesia hay bộ khung ổn định như Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, với lực lượng gần đầy đủ hơn, đội bóng của Cuadrat không thể được đánh giá chỉ dựa trên kết quả tại ASEAN Cup cách đây hơn một tháng.