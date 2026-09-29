Tuyên phạt sơ thẩm 8 bị cáo về tội mua bán, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma tuý

Về tội mua bán trái phép chất ma túy, Ngô Minh Đức (SN 1993, ở xã Kẻ Sặt) bị phạt 8 năm tù; Lâm Đình Hiền (SN 1991, ở xã Bình Giang) bị phạt 8 năm 7 tháng tù; Nguyễn Đình Hùng (SN 1994, ở xã Bình Giang) bị phạt 7 năm 2 tháng tù; Lương Đình Văn (SN 1998, ở xã Mao Điền) bị phạt 7 năm 6 tháng tù.

Nhóm bị cáo phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Đỗ Văn Thảo (SN 1979, ở xã Kẻ Sặt) bị phạt 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Công Phước (SN 1990, ở xã Đường An) bị phạt 8 năm tù; Đặng Đình Thành (SN 1992, ở xã Kẻ Sặt) bị phạt 7 năm 6 tháng tù; Bùi Văn Tiền (SN 1991, ở xã Kẻ Sặt) bị phạt 8 năm tù.

Các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12, khoảng 9 giờ ngày 25.12.2025, tại thôn Lý Dương, xã Kẻ Sặt, Đức và Hùng bán cho Hiền 1 túi ma túy loại methamphetamine với giá 800.000 đồng.

Sau khi mua, Hiền mang về nhà sử dụng một phần, số còn lại có khối lượng 0,108 gam được Hiền cất giữ để tiếp tục bán. Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, khi Hiền đang đi bộ trên đường liên thôn Phú Bùi, xã Bình Giang, bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang, thu giữ vật chứng.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 10 đến cuối tháng 12.2025, Hiền còn nhiều lần mua methamphetamine của Đức rồi bán lại cho các đối tượng khác sử dụng.

Đối với Lương Đình Văn, ngày 26.10 và 8.11.2025, tại thôn Nguyễn, xã Mao Điền, Văn 2 lần bán cho Hiền 2 túi methamphetamine với tổng số tiền 1,4 triệu đồng. Số ma túy này được Hiền mua để sử dụng.

Nguyễn Đình Hùng ngoài lần cùng Đức bán ma túy cho Hiền ngày 25.12.2025 còn có hành vi bán 1 túi methamphetamine cho một người khác vào chiều 23.12.2025, tại khu vực cổng một doanh nghiệp may thuộc thôn Bá Đông, xã Đường An, với giá 400.000 đồng. Số ma túy này có nguồn gốc do Hùng mua của Đức trước đó.

Cáo trạng xác định, ngày 11.1.2026, tại thôn Phục Lễ, xã Kẻ Sặt, Thảo mua của một người 1 túi methamphetamine với giá 21 triệu đồng. Thảo mang về sử dụng một phần, số còn lại bị rơi xuống nền nhà vệ sinh, ngấm nước nên không thể sử dụng.

Ngày 20.1.2026, tại thôn Phục Lễ, Đức bán cho Thảo 1 túi Methamphetamine với giá 4 triệu đồng, trong đó Phước góp 1 triệu đồng. Đến ngày 21.1.2026, tại nhà Thảo, các bị cáo Thảo, Phước, Đức, Tiền và Thành cùng sử dụng số ma túy do Đức bán cho Thảo. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang và thu giữ vật chứng.