Liên quan đến vụ án này còn có 5 bị cáo: Đỗ Văn Hưng (1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ) cùng 2 cựu Chủ tịch UBND phường là Nguyễn Duy Uyển (1964), Bùi Văn Bằng (1969) và 2 cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) là Nguyễn Văn Năm (1965), Vương Đăng Quân (1958) bị xét xử về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo thực hiện vi phạm nghiêm trọng quy hoạch phê duyệt dự án CT6 Kiến Hưng; quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án để khách hàng tin tưởng mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng. Bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Theo HĐXX, bị cáo Lê Thanh Thản, đã vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án để lừa dối khách hàng mua căn hộ, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng. Do đó, HĐXX tuyên phạt cáo Lê Thanh Thản 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội: "Lừa dối khách hàng".

Đối với nhóm bị cáo là cựu cán bộ phường Kiến Hưng (cũ) và quận Hà Đông (cũ), HĐXX xác định, các bị cáo: Đỗ Văn Hưng, Bùi Văn Bằng và Nguyễn Duy Uyển đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; không chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng có vi phạm, dẫn đến không phát hiện được những sai phạm để báo cáo UBND quận Hà Đông (cũ) xử lý, ngăn chặn kịp thời. Còn 2 bị cáo Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao.

Do đó, HĐXX tuyên phạt 4 bị cáo: Đỗ Văn Hưng, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Duy Uyển và Nguyễn Văn Năm cùng mức án 24 tháng tù treo; bị cáo Vương Đăng Quân 18 tháng tù treo cùng về tội: "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". T.H