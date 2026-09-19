Tuyên phạt 64 bị cáo vụ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy ở An Giang

Các bị cáo nghe tuyên án tại phiên tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.

Chiều 19/9, sau 3 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên án đối với 64 bị cáo trong vụ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (thuộc ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 5/10/2025, do bức xúc quy định không cho hút thuốc lá, Nguyễn Hải Vấn, Nguyễn Văn Sĩ cùng các đồng phạm đã kích động, tập trung khoảng 300 học viên bạo loạn. Các đối tượng dùng cây gỗ, sắt, đá đập phá cửa phòng, phá hàng rào cơ sở cai nghiện khiến hơn 300 học viên bỏ trốn.

Trên đường bỏ trốn, nhiều đối tượng tiếp tục dùng gạch đá tấn công lực lượng công an chốt chặn gây thương tích. Riêng Nguyễn Hải Vấn, Phan Công Thành và Huỳnh Khánh Thuận đã lén lút lấy trộm 1 xe mô tô của người dân để tẩu thoát.

Hội đồng xét xử xác định Nguyễn Hải Vấn là đối tượng cầm đầu, tuyên phạt 5,5 năm tù về 3 tội: cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Văn Sĩ (có vai trò nguy hiểm nhất nhóm gây rối) lãnh 3 năm 3 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

61 bị cáo khác nhận mức án từ 3 tháng 29 ngày tù đến 4,5 năm tù. Riêng bị cáo Trần Thành Trung bị tuyên phạt 1 năm tù treo, thời gian thử thách 1 năm.