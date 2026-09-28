Tuyên phạt 30 năm tù đối với 2 bị cáo cầm đầu vụ sản xuất, buôn bán hơn 420 lô sữa giả

Theo đó, bị cáo Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood), bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù về các tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. Cùng 3 tội danh trên, bị cáo Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood), cũng bị tuyên phạt 30 năm tù.

Trong vụ án, bị cáo Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood), bị tuyên 21 năm tù về 2 tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: ANH PHÙNG

Liên quan tới vụ án này, ở tội “Nhận hối lộ”, bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình trước đây, nay là tỉnh Phú Thọ) bị tuyên 12 năm tù.

Trong số 29 bị cáo bị tuyên án, bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc trước đây) bị tuyên 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Hưng được xác định đã nhận 140.000USD hứa sẽ tác động người có thẩm quyền để giúp 2 bị cáo cầm đầu trên tránh bị xử lý hình sự, nhưng không có khả năng thực hiện việc như đã hứa và không trả lại tiền.

Ngoài các bị cáo trên, những người còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ 30 tháng tù treo đến 19 năm tù giam theo các tội danh bị truy tố.