Tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù kẻ sử dụng mạng xã hội chống phá chính quyền

Ngày 24/9, TAND khu vực 13 (tỉnh Vĩnh Long) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Chanh Tra (SN 1972, ngụ xã Long Hiệp) 3 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2023 đến khi bị bắt vào cuối tháng 4/2026, bị cáo Thạch Chanh Tra đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng phát trực tiếp công khai nhiều video clip; tham gia hội luận trực tuyến; đăng các bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống các cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương.

Bị cáo Thạch Chanh Tra thừa nhận hành vi phạm tội.

Các bài đăng tiêu cực của bị cáo thu hút nhiều lượt xem, tương tác trên mạng xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Chính quyền, các ngành, đoàn thể đã giáo dục, nhắc nhở nhiều lần nhưng Thạch Chanh Tra vẫn không có sự chuyển biến tích cực mà càng tỏ thái độ cực đoan, thách thức cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Trong quá trình điều tra và tại phiên xét xử, bị cáo Thạch Chanh Tra thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX đã tuyên mức án trên.