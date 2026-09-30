Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Theo cáo trạng, từ một vụ việc tranh chấp đất đai, do nhận thức không đúng đắn về chính sách pháp luật, trong năm 2023, Châu Thị Thiện nhiều lần tham gia hội luận, bình luận và phát trực tiếp trên tài khoản Facebook cá nhân với nhiều nội dung có chứa thông tin phỉ báng, xuyên tạc, vu khống, sai sự thật làm xúc phạm uy tín, danh dự, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; mang tính kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phiên tòa xét xử bị cáo Châu Thị Thiện được kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần Trại tạm giam số 2, Công an TP Cần Thơ.

Hành vi của Châu Thị Thiện là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân, chính quyền địa phương nơi cư trú và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, gây dư luận không tốt trong đồng bào Khmer và là điều kiện để các đối tượng phản động lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chính quyền Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Trước khi khởi tố vụ án, lực lượng Công an, chính quyền địa phương, các đoàn thể, chức sắc và người có uy tín đã nhiều lần tiếp xúc, giải thích và vận động nhưng bị cáo vẫn chưa có sự chuyển biến tích cực. Châu Thị Thiện có 2 tiền sự về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự cá nhân”, nhưng vẫn chưa chấp hành việc xử phạt.

Bị cáo Châu Thị Thiện tại tòa.

Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân, đồng thời, xem xét, đánh giá toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực VI - Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Châu Thị Thiện 2 năm 6 tháng tù.