Tuyên phạt 17 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Đồ hộp Hạ Long

Sau một ngày xét xử và nghị án, đến tối cùng ngày (30/9), HĐXX đã tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Cụ thể, 15 bị cáo bị phạt tù về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”; 1 bị cáo về tội “Nhận hối lộ” và 1 bị cáo về tội “Đưa hối lộ”.

17 bị cáo lĩnh án do vì vi phạm quy định về an toàn thực phẩm tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: MD

1. Bùi Đức Trọng (SN 1979, quê Hải Phòng, là chủ hộ kinh doanh cá thể) 18 năm tù.

2. Lê Bá Doanh (SN 1977, quê Hải Phòng, lao động tự do) 16 năm tù.

3. Trịnh Hà Việt (SN 1991, quê Hải Phòng, lao động tự do) 16 năm tù.

4. Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, quê Hưng Yên, lao động tự do) 14 năm tù.

5. Nguyễn Thị Tuyên (SN 1980, quê Hưng Yên, lao động tự do) 14 năm tù.

6. Đinh Thị Nghị (SN 1982, quê Hưng Yên, lao động tự do) 5 năm tù.

7. Nguyễn Bỉnh Loan (SN 1968, quê Hải Phòng, lao động tự do) 3 năm tù, hưởng án treo.

8. Phạm Xuân Toan (SN 1975, quê Hưng Yên, lao động tự do) 3 năm tù, hưởng án treo.

9. Đào Thị Phượng (SN 1978, quê Bắc Ninh, lao động tự do) 5 năm tù.

10. Phạm Thị Ngà (SN 1992, quê Bắc Ninh, lao động tự do): 36 tháng tù, hưởng án treo.

11. Phạm Văn Trường (SN 1975, quê Bắc Ninh, lao động tự do): 36 tháng tù, hưởng án treo.

12. Trương Sỹ Toàn (SN 1969, quê Hưng Yên, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long) 19 năm tù.

13. Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, quê Ninh Bình, cựu Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long) 16 năm tù.

14. Bùi Thị Thoan (SN 1979, quê Hưng Yên, cựu nhân viên Phòng Quản lý chất lượng, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long) 15 năm tù.

15. Lại Thị Lan Hương (SN 1974, quê Ninh Bình, cựu nhân viên Phòng Quản lý chất lượng, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long) 14 năm tù.

Cùng trong vụ án này, hai bị cáo Trần Thị Hương bị tuyên án 4 năm tù về tội Nhận hối lộ (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 354 Bộ luật Hình sự) và bị cáo Lê Nhật Huy lĩnh 18 tháng tù về tội Đưa hối lộ (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 364 Bộ luật Hình sự).

Vụ án vi phạm quy định về ATTP tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã gây rúng động dư luận và người tiêu dùng cả nước. Ảnh: Thùy Dung

Theo Cáo trạng của VKSND thành phố Hải Phòng, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Công ty Hạ Long) kinh doanh chính trong lĩnh vực chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Trương Sỹ Toàn là Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của công ty.

Theo quy định, mọi lô hàng nhập kho phải được kiểm tra, lập phiếu kiểm tra chất lượng; chỉ nguyên liệu đạt yêu cầu mới được đưa vào sản xuất. Phòng Thu mua chịu trách nhiệm giao nhận nguyên liệu, hồ sơ lô hàng; Phòng Quản lý chất lượng kiểm tra, giám sát và báo cáo khi phát hiện vi phạm.

Từ tháng 5/2025 đến ngày 8/9/2025, Công ty Hạ Long mua của Bùi Đức Trọng hơn 197 tấn thịt lợn nạc xô nhiễm dịch tả lợn châu Phi để sản xuất các sản phẩm bán cho người tiêu dùng. Giá trị số thịt vi phạm được xác định gần 17,4 tỷ đồng, trong đó số thịt bị phát hiện, buộc tiêu hủy trị giá hơn 9,7 tỷ đồng.

Nguồn gốc số thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi mà Trọng bán cho Công ty Hạ Long được mua từ những người chuyên mua gom thịt lợn nhiễm bệnh, dịch tả lợn châu Phi của các hộ gia đình, cơ sở giết mổ tại các tỉnh (cũ) Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương. Trong đó, Trọng mua của Lê Bá Doanh 96.767,6kg thịt lợn nạc xô, trị giá 8.515.548.800 đồng; mua của Trịnh Hà Việt 94.865,6kg, trị giá 8.384.172.800 đồng và một số người khác chưa xác định được.

Cáo trạng cũng thể hiện, Lê Bá Doanh mua thịt lợn bị nhiễm bệnh, dịch tả lợn châu Phi của các hộ gia đình và các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ gồm: 11.329 kg thịt lợn nạc xô của Nguyễn Gia Đạt, 1.603 kg thịt lợn nạc xô của Nguyễn Thị Lan. Giá trị hàng hóa vi phạm của Đạt là 996.952.000 đồng, của Lan là 141.064.000 đồng. Ngoài ra, Doanh còn gom bì lợn trên địa bàn Hải Phòng để vận chuyển thuê cho Trọng được trả tiền công 9.000.000 đồng/tháng.

Trịnh Hà Việt mua thịt lợn bị nhiễm bệnh, dịch tả lợn châu Phi của các hộ gia đình và các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ gồm: 9.309 kg thịt lợn nạc xô của Nguyễn Thị Tuyên, 3.267,4 kg thịt lợn nạc xô của Đào Thị Phượng, 1.075,5 kg thịt lợn nạc xô của Phạm Văn Trường, 1.055,5 kg thịt lợn nạc xô của Phạm Thị Ngà và một số đối tượng khác. Giá trị hàng hóa vi phạm của Tuyên là 819.192.000 đồng, của Phượng là 287.531.200 đồng, của Trường là 94.644.000 đồng, của Ngà là 92.884.000 đồng.

Nguyễn Gia Đạt mua thịt lợn bị nhiễm bệnh, dịch tả lợn châu Phi của các hộ gia đình và cơ sở giết mổ nhỏ lẻ gồm: 1.365 kg thịt lợn nạc xô của Đinh Thị Nghị, 160 kg thịt lợn nạc xô của Nguyễn Bỉnh Loan, 120 kg thịt lợn nạc xô của Phạm Xuân Toan. Giá trị hàng hóa vi phạm của Nghị là 120.120.000 đồng; của Loan là 14.080.000 đồng; của Toan là 10.560.000 đồng.

Các bị can Nguyễn Thị Tuyên, Đào Thị Phượng, Phạm Văn Trường, Phạm Thị Ngà, Đinh Thị Nghị, Nguyễn Bỉnh Loan, Phạm Xuân Toan mua gom lợn bị nhiễm bệnh, dịch tả lợn châu Phi của những hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi mang về giết mổ lấy thịt bán hoặc mua thịt lợn ốm, nhiễm bệnh, dịch tả lợn châu Phi đã được người dân tự giết mổ sẵn với giá rẻ.

Thịt lợn các đối tượng giao dịch mua bán đều có đặc điểm lợn ốm, chết, bị dịch bệnh, nhiễm dịch tả lợn châu Phi..., thuộc diện bị buộc phải tiêu hủy. Tuy nhiên, do hám lợi, các đối tượng vẫn thực hiện việc giết mổ, lấy thịt mang bán cho nhau để bán cho Trọng cung ứng cho Công ty Hạ Long.

Các nhân viên của Công ty Hạ Long (thời điểm đó), gồm: Trương Sỹ Toàn là Tổng Giám đốc, Phạm Thị Thúy Lan- Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bùi Thị Thoan- Nhóm trưởng phụ trách trực tiếp nhân viên kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, Lại Thị Thanh Hương - nhân viên trực tiếp kiểm tra, tiếp nhận nguyên liệu đầu vào của Công ty Hạ Long có trách nhiệm kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm nguyên liệu đầu vào đã cùng nhau bỏ qua các trình tự kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm về chất lượng an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu đầu vào là thịt lợn nạc xô do Bùi Đức Trọng cung cấp, đã nhập số lượng lớn thịt lợn bị nhiễm bệnh, dịch tả lợn châu Phi vào Công ty Hạ Long.

Sai phạm nghiêm trọng tại Công ty Đồ hộp Hạ Long, hàng loạt bị cáo hầu tòa

SKĐS - Với hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong vụ án Đồ hộp Hạ Long, 17 bị cáo phải hầu tòa.