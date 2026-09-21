Tuyển nữ Việt Nam vào Tứ kết ASIAD 2026 sau trận hòa Thái Lan

Tuyển nữ Việt Nam bước vào lượt trận cuối Vòng bảng ASIAD 2026 gặp Thái Lan cùng mục tiêu giành tối thiểu kết quả hòa để giành vé vào Tứ kết. Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Hoàng Văn Phúc nhập cuộc chủ động và thể hiện khả năng kiểm soát bóng tốt trong quãng thời gian đầu hiệp một.

Về phía tuyển nữ Thái Lan, các cô gái đến từ xứ chùa Vàng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Tuyển nữ Thái Lan phòng ngự chắc chắn, khiến Việt Nam gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội ghi bàn. Phút 21, Phạm Hải Yến thoát xuống và có cơ hội đối mặt với thủ môn Thái Lan nhưng không thể dứt điểm do hậu vệ đối phương kịp thời can thiệp.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Thái Lan

Sang hiệp hai, cả hai đội duy trì nhịp độ trận đấu ở mức không quá nhanh. Tuyển nữ Thái Lan tổ chức nhiều pha tấn công hơn nhưng không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của Trần Thị Kim Thanh.

Ở phút 51, nỗ lực phá bóng của Nguyễn Thị Thanh Nhã suýt trở thành tình huống phản lưới nhà. May mắn là thủ thành Kim Thanh có pha phản xạ ấn tượng, đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Quãng thời gian còn lại của hiệp hai, tuyển nữ Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng các pha xử lý của Ngân Thị Vạn Sự hay Cù Thị Huỳnh Như đều đưa bóng đi thiếu chính xác. Phút 85, Nguyễn Thị Bích Thùy đánh đầu cận thành nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Thichanan Sodchuen.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này là đủ để tuyển Việt Nam đứng thứ ba bảng E với một điểm và là một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, giành suất vào Tứ kết.

Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ là tuyển nữ Trung Quốc, đội đứng đầu bảng G. Màn so tài này sẽ diễn ra vào lúc 13h ngày 25/9 tới.

Về phía tuyển nữ Thái Lan, các học trò của HLV Natipong Sritongin cũng có một điểm nhưng đứng cuối bảng do thua tuyển Việt Nam về hiệu suất bàn thắng/bại.

Tỷ số tuyển nữ Việt Nam vs tuyển nữ Thái Lan: 0-0. Đội hình ra sân tuyển nữ Việt Nam vs tuyển nữ Thái Lan: Tuyển nữ Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Lê Thị Diễm My, Dương Thị Vân, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Bích Thùy. Tuyển nữ Thái Lan: Thichanan Sodchuen, Uraiporn Yongkul, Panittha Jeeratanapavibul, Natcha Kaewanta, Supapron Intaraprasit, Pluemjai Sontisawat, Jiraporn Mongkoldee, Kanyanat Chetthabutr, Chatchawan Rodthong, Saowalak Pengngam, Pitsamai Sornsai.