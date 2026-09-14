Tuyển nữ Việt Nam thua tiếc nuối Đài Bắc Trung Hoa trong trận ra quân ASIAD 20

Chiều 14/9, tuyển nữ Việt Nam bước vào trận mở màn bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 20 với Đài Bắc Trung Hoa.

Màn so tài này có tính chất rất quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp của hai đội, đặc biệt khi bảng đấu này còn chủ nhà Nhật Bản và Thái Lan.

Tuyển nữ Việt Nam có trận thua tiếc nuối trước Đài Bắc Trung Hoa. (Ảnh: Hồ Hải Hoàng).

Đài Bắc Trung Hoa nhập cuộc rất chủ động, tích cực pressing và tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, khiến các cầu thủ Việt Nam gặp khó trong việc triển khai bóng.

Trong khoảng thời gian đầu trận, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc chưa tạo được nhiều khoảng trống ở phần sân đối phương.

Cơ hội đáng chú ý đầu tiên của Việt Nam đến ở phút 12, nhưng cú ra chân của Nguyễn Thị Hoa từ bên ngoài vòng cấm lại đưa bóng đi hơi cao so với khung thành đối phương.

Phút 16, từ một pha tấn công trung lộ, Su Yu-hsuan thoát xuống phía sau hàng phòng ngự Việt Nam, tăng tốc vào vòng cấm rồi dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ môn Kim Thanh, đưa Đài Bắc Trung Hoa vươn lên.

Bàn thua sớm khiến đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải đẩy đội hình cao hơn. Tuy nhiên, việc đối thủ liên tục áp sát khiến những đường chuyền ở tuyến giữa thiếu độ chính xác.

Sau khoảng thời gian gặp khó, các cô gái áo đỏ dần lấy lại sự chủ động và tạo ra cơ hội rõ ràng nhất trong hiệp một. Phút 36, từ quả phạt góc của Thu Xuân, Thu Thương bật cao đánh đầu đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành đối phương.

Sang hiệp hai, tuyển nữ Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Nhưng khi đang loay hoay chưa tìm được đường vào khung thành đối phương, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc thiếu chút đã phải nhận thêm bàn thua.

Phút 50, Đài Bắc Trung Hoa tấn công bên cánh phải rồi căng bóng vào trong để Tanaka Maho dứt điểm, nhưng lần này thủ môn Kim Thanh đã kịp bay người cứu thua cho tuyển nữ Việt Nam.

Thoát thua, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tìm cách đưa bóng sang phần sân đối phương. Tuy nhiên, hàng thủ Đài Bắc Trung Hoa vẫn giữ cự ly tốt và ngăn chặn được hầu hết các pha tổ chức tấn công của Thanh Nhã cùng đồng đội.

Thậm chí, đến phút 81, Đài Bắc Trung Hoa đã tìm được bàn nhân đôi cách biệt nhờ công của Wakabayashi Minori.

Bị dồn vào chân tường, tuyển nữ Việt Nam bắt đầu dồn quân lên tấn công với tinh thần không còn gì để mất và cách chơi này đã nhanh chóng mang tới hiệu quả.

Phút 85, đội bóng áo đỏ có pha phối hợp tốt xuyên qua hàng phòng ngự đối phương. Vũ Thị Hoa căng ngang thuận lợi để Thanh Nhã băng vào đệm bóng cận thành, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Có bàn gỡ, tinh thần thi đấu của tuyển nữ Việt Nam được đẩy lên cao và tiếp tục tấn công. Chiều ngược lại, Đài Bắc Trung Hoa kéo thấp đội hình chơi tử thủ với mục tiêu lấy trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Phút 90+2, Minh Chuyên thoát xuống và có cơ hội đối mặt thủ môn Đài Bắc Trung Hoa nhưng không thành công.

Không thể tận dụng thời cơ ở những phút cuối, tuyển nữ Việt Nam chấp nhận thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa trong ngày ra quân ASIAD 20.

Đội hình xuất phát: Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo (Dương Thị Vân 28'), Diễm My, Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến. Đài Bắc Trung Hoa: Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Liao Jie Ning, Wakabayashi Minon, Tanaka Maho, Hsu Yi Yun, Lin Hsin Hui, Chen Jin Wen, Su Yu Husan, Chen Ying Hui, Huang Ke Sin.