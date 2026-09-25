Tuyển nữ Việt Nam thua sát nút Trung Quốc tại Tứ kết ASIAD 2026

Ở trận Tứ kết ASIAD 2026 lúc 13h ngày 25/9, tuyển nữ Việt Nam bị đánh giá thấp hơn tuyển nữ Trung Quốc. Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Hoàng Văn Phúc xếp thứ 37, còn tuyển nữ Trung Quốc đứng thứ 16.

Trong hiệp một, tuyển nữ Trung Quốc kiểm soát bóng nhiều hơn và gây sức ép lên hàng thủ tuyển nữ Việt Nam. Nếu thủ thành Trần Thị Kim Thanh không thi đấu xuất sắc, đại diện của Đông Nam Á đã phải nhận tối thiểu một bàn thua từ các pha dứt điểm của Wang Yanwen hoặc Wang Shuang.

Phút 32, tuyển nữ Việt Nam có pha phối hợp tấn công nhịp nhàng, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Nguyễn Thị Bích Thùy đưa bóng vọt xà ngang.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF)

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi tuyển nữ Trung Quốc vẫn là đội tổ chức được nhiều pha tấn công hơn. Dù vậy, những tình huống phối hợp của đội bóng xứ tỷ dân đều bị hàng phòng ngự Việt Nam hóa giải.

Phút 55, HLV Hoàng Văn Phúc tăng cường hàng công khi tung bộ ba Ngọc Minh Chuyên, Nguyễn Thị Thanh Nhã và Vũ Thị Hoa vào sân. Sau những thay đổi này, tuyển nữ Việt Nam tạo ra nhiều tình huống tấn công hơn, nhưng chưa ghi được bàn thắng.

Ở phút 65, Zhang Rui tung cú sút xa khiến thủ thành Trần Thị Kim Thanh vất vả cản phá. Người gác đền của tuyển nữ Việt Nam sau đó cũng hóa giải được hàng loạt các pha dứt điểm đến từ Trung Quốc.

Đến phút bù giờ thứ ba, tuyển nữ Trung Quốc có cơ hội ghi bàn rõ rệt. Tuy nhiên, cú dứt điểm cận thành của Shao Ziqin không vượt qua được thủ thành Trần Thị Kim Thanh.

Hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội bước vào hiệp phụ. Tuyển nữ Việt Nam duy trì đội hình thấp, tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Phút 95, thủ thành Kim Thanh cản phá cú đánh đầu cận thành từ cự ly chưa đến 3 m của Sun Fangxin.

Khoảng năm phút sau, Shao Ziqin dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng chệch khung thành tuyển nữ Việt Nam. Đến phút 109, tuyển nữ Trung Quốc có được bàn thắng. Wang Shuang xâm nhập vòng cấm và đệm bóng cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Sau khi bị thủng lưới, tuyển nữ Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng không ghi được bàn thắng.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho tuyển nữ Trung Quốc. Đối thủ của đội bóng xứ tỷ dân ở Bán kết là tuyển nữ Triều Tiên, đội đã thắng tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) 5-1 ở trận Tứ kết lúc 13 giờ cùng ngày.

Tỷ số tuyển nữ Trung Quốc vs tuyển nữ Việt Nam: 1-0. Bàn thắng tuyển nữ Trung Quốc vs tuyển nữ Việt Nam: Tuyển nữ Trung Quốc: Wang Shuang (109’). Đội hình ra sân tuyển nữ Trung Quốc vs tuyển nữ Việt Nam: Tuyển nữ Trung Quốc: Xiao Zitong, Chen Qiaozhu, Wu Haiyan, Wang Shuang, Yao Wei, Wurigumula, Wang Yanwen, Li Qingtong, Wang Aifang, Zhang Rui, Zhang Chengxue. Tuyển nữ Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Trúc Hương, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Lê Thị Diễm My, Trần Thị Thu Xuân, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Bích Thùy, Nguyễn Thị Tuyết Ngân.