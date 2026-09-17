Tuyển nữ Việt Nam thua Nhật Bản 0-8 tại ASIAD 2026

Ở lượt trận hai Vòng bảng ASIAD 2026 lúc 17h30 ngày 17/9, tuyển nữ Việt Nam phải chạm trán ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là đội chủ nhà Nhật Bản.

Sự chênh lệch về chất lượng nhân sự sớm được các cô gái đến từ xứ sở hoa anh đào thể hiện ngay từ những phút đầu hiệp một diễn ra trên sân Shizuoka ECOPA. Ở phút 12, Kamiya Chiina mở tỷ số cho tuyển Nhật Bản bằng một cú sút xa quyết đoán và đẳng cấp.

Hơn năm phút sau, pha dứt điểm của Yuzuho Shiokoshi đưa bóng đập trúng chân Hoàng Thị Loan rồi đi vào lưới tuyển nữ Việt Nam. Đến phút 43, tuyển nữ Việt Nam nhận thêm bàn thua thứ ba. Nỗ lực phá bóng của Cù Thị Huỳnh Như vô tình trở thành pha phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển nữ Nhật Bản.

Trước khi hiệp một khép lại, Hamada Megu bật cao đánh đầu để hạ gục thủ thành Trần Thị Kim Thanh, nâng cách biệt lên 4 bàn cho đội chủ nhà.

Tuyển nữ Nhật Bản (áo trắng) cho thấy đẳng cấp của ứng viên vô địch. Ảnh: ASEAN FOOTBALL

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi tuyển nữ Nhật Bản vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn. Dù thi đấu nỗ lực, tuyển nữ Việt Nam không tổ chức được tình huống tấn công đáng chú ý nào.

Đến phút 52, Kamiya Chiina hoàn tất cú đúp bằng một pha xoay người dứt điểm trong vòng cấm tuyển Việt Nam. Sau đó, Phạm Hải Yến và Ngân Thị Vạn Sự nỗ lực dứt điểm nhưng không khiến thủ thành Asano Natsumi gặp khó khăn.

Phút 78, từ một quả phạt góc, Nishio Hanon đánh đầu nâng tỷ số lên 6-0 cho tuyển nữ Nhật Bản. Sau đó, Narumiya Yui tung cú sút xa hiểm hóc khiến thủ thành Trần Thị Kim Thanh không thể cản phá, nâng tỷ số lên 7-0.

Trước khi trận đấu kết thúc, tuyển nữ Việt Nam nhận thêm bàn thua từ pha dứt điểm của Yumura Hikaru.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 8-0 nghiêng về tuyển nữ Nhật Bản. Thắng lợi này giúp đội chủ nhà tạm dẫn đầu bảng E với tổng cộng 6 điểm.

Về phía tuyển nữ Việt Nam, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận và tạm xếp thứ ba bảng E, đứng trên Thái Lan nhờ hơn về hiệu số bàn thắng - bại.

Tuyển nữ Thái Lan cũng chính là đối thủ của Việt Nam ở lượt trận cuối cùng Vòng bảng. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 17h30 ngày 21/9 tới.

Tỷ số tuyển nữ Việt Nam vs tuyển nữ Nhật Bản: 0-8. Bàn thắng tuyển nữ Việt Nam vs tuyển nữ Nhật Bản: Tuyển nữ Nhật Bản: Kamiya Chiina (12’; 52’), Yuzuho Shiokoshi (18’), Cù Thị Huỳnh Như (42’ phản lưới), Hamada Megu (45+2’), Nishio Hanon (78’), Narumiya Yui (81’), Yumura Hikaru (90+2’). Đội hình ra sân tuyển nữ Việt Nam vs tuyển nữ Nhật Bản: Tuyển nữ Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Lương Thị Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Trúc Hương, Thái Thị Thảo, Vũ Thị Hoa, Trần Thị Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự. Tuyển nữ Nhật Bản: Asano Natsumi, Hamada Megu, Narumiya Yui, Kamiya Chiina, Kuwahara Ai, Shiokoshi Yuzuho, Ito Juri, Takarada Saori, Yumura Hikaru, Mizuno Fukina, Tsujisawa Ai.