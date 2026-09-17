Tuyển nữ Việt Nam thua Nhật Bản 0-8

Với sự vượt trội về mọi mặt, Nhật Bản nhập cuộc với thế chủ động và nhanh chóng đẩy ĐT nữ Việt Nam co cụm về sân nhà. Sức ép liên tục được đội chủ nhà tạo ra và bàn thắng mở tỉ số đến ngay phút 12.

Kamiya Chiina nhận bóng sát vòng cấm, xử lý khéo léo trước khi tung cú sút căng vào góc gần, đánh bại thủ môn Kim Thanh.

ĐT nữ Việt Nam cố gắng tổ chức lại đội hình nhằm hạn chế khả năng triển khai bóng của đối thủ. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn kiểm soát tốt thế trận.

Nữ Việt Nam thua 0-8 Nhật Bản, vẫn còn cơ hội đi tiếp

Phút 20, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Một cú dứt điểm của Nhật Bản chạm chân Hoàng Thị Loan, đổi hướng khiến Kim Thanh không kịp phản ứng.

Đến cuối hiệp 1, thế trận tiếp tục nằm trong tay Nhật Bản. Phút 43, Cù Thị Huỳnh Như trong nỗ lực ngăn cản đường treo bóng của đối phương đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà, giúp Nhật Bản nâng tỉ số lên 3-0.

Chưa dừng lại ở đó, trong thời gian bù giờ hiệp 1, Hamada Megu bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vào lưới Việt Nam. Nhật Bản bước vào giờ nghỉ với lợi thế 4-0.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép. Phút 52, Kamiya Chiina hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm một chạm ở cự ly gần, nâng tỉ số lên 5-0.

Trong thế bị dẫn sâu, ĐT nữ Việt Nam vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Hải Yến có tình huống dứt điểm, trong khi Ngân Thị Vạn Sự tạo ra một pha đột phá đáng chú ý. Tuy nhiên, hàng thủ Nhật Bản không cho các cầu thủ Việt Nam cơ hội rõ ràng để rút ngắn cách biệt.

Nhật Bản càng chơi càng thoải mái khi khoảng cách đã quá lớn. Phút 78, Nishio Hanon đánh đầu chính xác sau quả phạt góc, đưa đội chủ nhà dẫn 6-0.

Chỉ ba phút sau, Narumiya Yui có pha xử lý cá nhân ấn tượng. Cầu thủ Nhật Bản vượt qua ba cầu thủ Việt Nam trước khi thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật vào góc cao, nâng tỉ số lên 7-0.

ĐT nữ Việt Nam tiếp tục phải chống đỡ trong những phút cuối. Phút 90+2, Yumura Hikaru đi bóng vượt qua hai hậu vệ rồi dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 8-0 cho Nhật Bản.

Thất bại với cách biệt lớn phản ánh khoảng cách đáng kể về trình độ giữa hai đội. Dù thua đậm, ĐT nữ Việt Nam chưa bị loại và cần chờ kết quả các trận đấu còn lại để xác định cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại ASIAD 20.