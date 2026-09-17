Tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản, quyết đấu Thái Lan ở lượt cuối

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nhật Bản đã đẩy cao đội hình và gây áp lực dồn dập. Phút 12, Kamiya Chiina xử lý bóng khéo léo sát vòng cấm rồi tung cú sút căng vào góc gần mở tỷ số 1-0.

Đến phút 19, từ tình huống phạt góc, Shiokoshi Yuzuho dứt điểm chìm từ tuyến hai, bóng khẽ chạm chân hậu vệ Hoàng Thị Loan đổi hướng làm bó tay thủ môn Kim Thanh.

Tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản ở ASIAD 2026. Ảnh: VFF

Dù thi đấu rất nỗ lực, hàng thủ Việt Nam tiếp tục nhận thêm hai bàn thua cuối hiệp 1: Cù Thị Huỳnh Như vô tình đánh đầu phản lưới nhà ở phút 43 và Hamada Megu bật cao đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 45+3.

Bước sang hiệp hai, Nhật Bản tiếp tục gia tăng sức ép. Kamiya Chiina hoàn tất cú đúp ở phút 52 bằng pha dứt điểm cận thành. Điểm nhấn hiếm hoi của tuyển nữ Việt Nam đến ở phút 56 khi tiền đạo Phạm Hải Yến đoạt bóng giữa sân và tung cú sút xa táo bạo từ khoảng cách gần 40m nhưng bóng đi chệch khung thành.

Trong khoảng thời gian còn lại, Nhật Bản ghi thêm 3 bàn do công của Nishio Hanon (phút 78), đội trưởng Narumiya Yui (phút 81) và Yumura Hikaru (phút 90+2).

Ở trận đấu sớm cùng ngày, Đài Bắc Trung Hoa đã giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan. Với kết quả này, Nhật Bản (6 điểm, hiệu số +16) và Đài Bắc Trung Hoa (6 điểm, hiệu số +2) chính thức giành 2 vé vào tứ kết ở bảng E.

Đội tuyển nữ Việt Nam tạm xếp thứ 3 với 0 điểm (hiệu số -9, nhưng ghi được 1 bàn), trong khi Thái Lan xếp thứ 4 (0 điểm, hiệu số -9, chưa ghi được bàn thắng nào).

Ở lượt trận hạ màn diễn ra ngày 21/9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận quyết đấu trực tiếp với Thái Lan. Một chiến thắng là mục tiêu bắt buộc để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nuôi hy vọng cạnh tranh một trong hai suất vé vớt vào tứ kết dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Lương Thị Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Trúc Hương, Thái Thị Thảo, Vũ Thị Hoa, Trần Thị Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã.

Nhật Bản: Asano Natsumi (TM), Hamada Megu, Narumiya Yui (ĐT), Kamiya Chiina, Kuwahara Ai, Shiokoshi Yuzuho, Ito Juri, Takarada Saori, Yumura Hikaru, Mizuno Fukina, Tsujisawa Ai.

BXH E - Môn bóng đá nữ ASIAD 2026

Xếp hạng các đội thứ ba mỗi bảng