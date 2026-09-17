Tuyển nữ Việt Nam thua 8 bàn trước Nhật Bản

Tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-8 trước Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 của bảng E, ASIAD 2026.

Đối đầu Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước sức ép của đội chủ nhà. Hàng thủ của các cô gái áo đỏ chỉ cầm cự được 12 phút. Kamiya Chiina xử lý bóng khéo léo ở rìa vùng cấm tuyển nữ Việt Nam trước khi tung cú sút căng vào góc gần, đánh bại thủ môn Trần Thị Kim Thanh để mở tỷ số.

Chỉ 7 phút sau, Nhật Bản tiếp tục nhân đôi cách biệt. Từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Shiokoshi Yuzuho nhận bóng ở rìa vùng cấm rồi tung cú sút sệt. Bóng khẽ chạm chân Hoàng Thị Loan, đổi hướng khiến Kim Thanh không thể cản phá.

Nhận hai bàn thua chóng vánh, tuyển nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và pressing quyết liệt hơn thay vì lùi sâu như những phút đầu. Dù vậy, Nhật Bản vẫn duy trì khả năng kiểm soát bóng tốt và không để đối thủ tạo ra nhiều khoảng trống.

Phút 40, tuyển nữ Việt Nam có cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp một. Ngân Thị Vạn Sự nhận đường chuyền từ Vũ Thị Hoa, khống chế gọn gàng trong vùng cấm Nhật Bản nhưng mất đà ở bước xử lý cuối cùng. Thủ môn Asano Natsumi kịp thời băng ra hóa giải.

Đến phút 43, tuyển nữ Việt Nam nhận bàn thua thứ ba. Trong một tình huống không quá nguy hiểm, Cù Thị Huỳnh Như thực hiện pha đánh đầu phá bóng nhưng vô tình đưa bóng thẳng về lưới nhà. Trước khi hiệp một khép lại, Nhật Bản có bàn thứ tư. Megu Hamada bật cao đánh đầu lái bóng hiểm hóc sau một pha tấn công đơn giản nhưng hiệu quả, khiến Kim Thanh không có cơ hội cản phá.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Bóng chủ yếu lăn trên phần sân tuyển nữ Việt Nam. Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc nỗ lực tổ chức lên bóng nhưng không thể tạo ra sức ép đủ lớn về phía khung thành Nhật Bản. Phút 52, Kamiya Chiina hoàn tất cú đúp để nâng tỷ số lên 5-0.

Nhật Bản tiếp tục duy trì sức ép và có thêm bàn thắng ở phút 78 do công Nishio Hanon. Chỉ 3 phút sau, Narumya Yui ghi tên mình lên bảng tỷ số. Trước khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, Nhật Bản có bàn thắng thứ 8 để ấn định thắng lợi 8-0 trước tuyển nữ Việt Nam.