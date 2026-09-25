Tuyển nữ Việt Nam thi đấu kiên cường, thua tiếc nuối Trung Quốc ở hiệp phụ

Ghi bàn:

Trung Quốc: Wang Shuang (109').

Bước vào trận tứ kết, đội tuyển nữ Trung Quốc chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với lợi thế về thể hình, đội chủ nhà liên tục gây sức ép và Wang Yan Wen sớm có hai cơ hội nguy hiểm nhưng đều không thể đánh bại thủ thành Kim Thanh.

Trước sức ép của đối thủ, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi phòng ngự số đông, tập trung quân số trước vòng cấm. Trung Quốc liên tục đưa bóng ra hai biên rồi thực hiện những quả tạt vào khu vực 16m50 nhằm tận dụng lợi thế chiều cao.

Đội tuyển nữ Việt Nam trải qua một trận đấu đầy kiên cường trước Trung Quốc. Ảnh: VFF

Trong những phút bị dồn ép, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có một số tình huống tổ chức lên bóng nhưng chưa thể tạo ra khác biệt. Những pha tạt bóng của Trung Quốc cũng chưa có độ chính xác cao, giúp hàng phòng ngự Việt Nam duy trì được thế trận phòng ngự chặt chẽ.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Trung Quốc tiếp tục dồn ép, còn Việt Nam tập trung chống đỡ và chờ cơ hội phản công. Càng về cuối trận, đội bóng áo đỏ càng phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành Kim Thanh.

Thủ thành Kim Thanh tiếp tục thi đấu nổi bật với những pha cứu thua quan trọng, giúp đội tuyển nữ Việt Nam bảo toàn mành lưới trong 90 phút. Hai đội không thể ghi bàn, buộc trận đấu phải bước vào thời gian thi đấu hiệp phụ.

Hiệp phụ thứ nhất diễn ra mà không có bàn thắng. Sang hiệp phụ thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động dâng cao tìm kiếm cơ hội nhưng Trung Quốc đã tận dụng được tình huống tấn công để phá vỡ thế bế tắc.

Phút 109, bóng được phất dài từ sân nhà của Trung Quốc. Zhao Zi Qin đánh đầu chuyền bóng để Wang Shuang băng vào đá nối, đưa bóng vượt qua thủ thành Kim Thanh và mở tỷ số trận đấu.

Những phút còn lại, đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Chung cuộc, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nhận thất bại 0-1 trước Trung Quốc và dừng bước ở tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026.

Đội hình xuất phát

Đội tuyển nữ Trung Quốc: Xiao Zi Tong, Chen Qiao Zhu, Wu Hai Yan, Wang Shu Ang, Yao Wei, Wurigumula, Wang Yan Wen, Xie Zong Mei, Wang Ai Fang, Zhang Rui, Zhang Cheng Xue

Đội tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Trúc Hương, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Diễm My, Thu Xuân, Vạn Sự, Bích Thùy, Tuyến Ngân