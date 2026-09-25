Tuyển nữ Việt Nam suýt tạo địa chấn trước Trung Quốc

Thất bại 0-1 khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc dừng bước ở tứ kết, nhưng màn trình diễn của các cô gái Việt Nam xứng đáng được ghi nhận. Kết quả này chắc chắn nằm ngoài dự đoán ban đầu của nhiều người.

Trước trận đấu, sự chênh lệch giữa hai đội là rất lớn. Trung Quốc là một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá nữ châu Á, trong khi tuyển nữ Việt Nam vừa trải qua vòng bảng không thực sự thuận lợi. Đặc biệt, thất bại nặng nề 0-8 trước Nhật Bản càng khiến nhiệm vụ trước chủ nhà Trung Quốc trở nên khó khăn. Không nhiều người nghĩ tuyển nữ Việt Nam có thể kéo trận đấu đến hiệp phụ. Nhưng các cô gái Việt Nam đã làm được điều đó.

Tuyển nữ Việt Nam đã ở rất gần một trong những bất ngờ lớn nhất tại ASIAD 20 khi cầm chân Trung Quốc trong suốt 90 phút và chỉ chịu khuất phục ở hiệp phụ. Ảnh: VFF

Ngay từ đầu trận, Trung Quốc nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát. Họ có nhiều pha dứt điểm về phía khung thành Kim Thanh. Sức ép được duy trì liên tục, nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn đứng vững.

HLV Hoàng Văn Phúc đã lựa chọn cách tiếp cận thực dụng. Tuyển nữ Việt Nam chủ động lùi sâu và chơi phòng ngự kiên cường. Càng chơi, hệ thống phòng ngự của Việt Nam càng cho thấy sự chắc chắn và tự tin.

Trung Quốc kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội nhưng nóng vội trước khung thành của thủ môn Kim Thanh. Sau giờ nghỉ, tuyển nữ Trung Quốc vẫn dồn ép và có nhiều cơ hội. Sau 90 phút kết thúc với tỷ số 0-0. Tuyển nữ Việt Nam thành công trong việc đưa một đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều vào hiệp phụ. Đó gần như đã là chiến thắng về mặt tinh thần đối với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã có bàn thắng ở phút 109. Sun Fangxin kiến tạo để Wang Shuang dứt điểm, đưa Trung Quốc vượt lên dẫn trước. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Trung Quốc.

Tuyển nữ Việt Nam đã dừng bước ở tứ kết ASIAD 20, nhưng cách các cô gái của chúng ta rời giải lại mang đến nhiều cảm xúc. Từ thất bại 0-8 trước Nhật Bản ở vòng bảng đến việc khiến Trung Quốc phải cần đến hiệp phụ mới có thể ghi bàn, các cô gái Việt Nam đã cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác. Họ xứng đáng được ngợi khen cho màn trình diễn ấn tượng trước tuyển nữ Trung Quốc.