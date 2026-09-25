Tuyển nữ Việt Nam rời ASIAD sau 120 phút kiên cường trước Trung Quốc

Chiều 25-9, tuyển nữ Việt Nam (hạng 37 thế giới) bước vào tứ kết Đại hội Thể thao châu Á - ASIAd 2026 gặp đối thủ mạnh là Trung Quốc (hạng 16 thế giới, ba lần liên tiếp vô địch Á vận hội 1990, 1994, 1998).

Suốt 90 phút thi đấu chính thức, Trung Quốc áp đảo hoàn toàn về quyền kiểm soát bóng lẫn cơ hội dứt điểm.

Tuyển nữ Việt Nam thi đấu kiên cường trước Trung Quốc, đưa trận tứ kết vào hiệp phụ (Ảnh: CFA)

Thủ môn Kim Thanh cùng hàng thủ tuyển nữ Việt Nam có ngày làm việc vất vả, song cũng đã thi đấu đầy quả cảm, tập trung và kiên cường chống trả các đợt tấn công, hóa giải hàng loạt cú dứt điểm từ đối phương.

Ở chiều ngược lại, các chân sút Trung Quốc tỏ ra kém duyên khi bỏ lỡ nhiều cơ hội mười mươi, qua đó hòa 0-0 và phải bước vào hiệp 1.

Tuyển nữ Việt Nam thua 0-1, chính thức dừng bước tại ASIAD 2026 (Ảnh: VFF)

Tại đây, với lợi thế thể lực, Trung Quốc có bàn thắng ở phút 109. Shao Ziqin kiến tạo cho Wang Shang băng xuống dứt điểm hiểm hóc, bóng đập cột dọc bật vào lưới.

Thua 0-1 sau 120 phút thi đấu, tuyển nữ Việt Nam chính thức chia tay ASIAD 2026. Dù dừng bước song với việc hoàn thành chỉ tiêu vào tứ kết và chỉ chịu thua Trung Quốc sau 120 phút là những kết quả đáng khen ngợi, khép lại kỳ Á vận hội đáng nhớ với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.