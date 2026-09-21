Tuyển nữ Việt Nam loại Thái Lan, vào tứ kết ASIAD 2026
Đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng ASIAD 2026 sau khi cầm hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối.
Tối 21/9, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan trên sân vận động Nagai ở lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Hai đội hòa 0-0 sau 90 phút trong trận đấu có thế trận khá cân bằng. Kết quả này đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026.
●ASIAD 2026
Việt Nam
0-0
KẾT THÚC
Thống kê trận đấu
54%Kiểm soát bóng46%
4Sút6
3Sút trúng đích1
2Phạt góc3
2Thẻ vàng0
0Thẻ đỏ0
Các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc chủ động, cố gắng kiểm soát bóng và đưa trận đấu về thế giằng co ở khu vực giữa sân. Đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc có tỷ lệ cầm bóng hơn 50%, tung ra 4 cú dứt điểm và có 3 lần đưa bóng trúng đích, trong khi Thái Lan dứt điểm 6 lần nhưng chỉ một lần trúng mục tiêu. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm nhất lại thuộc về đối thủ.
Phút 29, Kanyanat thoát xuống phía sau hàng thủ Việt Nam rồi dứt điểm một chạm ở cự ly gần. Kim Thanh đã bị vượt qua nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc. Việt Nam cũng có những thời điểm ép Thái Lan lùi sâu, nhưng các pha xử lý cuối cùng chưa đủ chính xác để tạo ra khác biệt.
Sang hiệp hai, Thái Lan cố gắng đẩy cao đội hình, trong khi hàng thủ Việt Nam tiếp tục duy trì sự tập trung. HLV Hoàng Văn Phúc sau đó đưa Vũ Thị Hoa, Trúc Hương và Thu Xuân vào sân, giúp khả năng phối hợp và tốc độ lên bóng của Việt Nam được cải thiện. Việt Nam có thời điểm gây sức ép liên tục, nhưng vẫn thiếu sự chính xác ở những pha bóng cuối cùng.
Thái Lan ở thế bất lợi và buộc phải tấn công toàn lực trong giai đoạn cuối của trận đấu. Phút 76, Pengngam Saowalak vượt qua Diễm My rồi dứt điểm qua cả thủ môn Kim Thanh, nhưng hàng thủ Việt Nam kịp phá bóng ngay trước vạch cầu môn, tránh một bàn thua trông thấy.
Sau đó, Việt Nam tiếp tục đẩy đội hình lên và Bích Thùy có cú đánh đầu cận thành ở phút 87, song thủ môn Sodchuen Thichanan cản phá thành công. Không đội nào tận dụng được thời cơ còn lại, khiến trận đấu khép lại mà không có bàn thắng.
Với 1 điểm có được sau trận hoà với Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam có thêm 1 điểm để đủ điều kiện đứng vị trí thứ 3 bảng E, đồng nghĩa với 1 tấm vé vào vòng tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026.
Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
14
Trần Thị Kim Thanh
TM
2
Lương Thị Thu Thương
6
Nguyễn Thị Hoa
11
Thái Thị Thảo
12
Phạm Hải Yến
ĐT
13
Lê Thị Diễm My
16
Dương Thị Vân
18
19
21
23
Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Thái Lan
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
18
Sodchuen Thichanan
TM
2
Yongkul U-raiporn
4
Jeeratanapavibul Panittha
5
Kaewanta Natcha
6
Intaraprasit Supapron
8
Sontisawat Pluemjai
9
Mongkoldee Jiraporn
10
Chetthabutr Kanyanat
11
Rodthong Chatchawan
14
Pengngam Saowalak
19
Sornsai Pitsamai
ĐT
Thông tin trước trận Việt Nam vs Thái Lan
Hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 đang diễn ra đầy khó khăn khi đội nằm cùng bảng với những đối thủ mạnh của châu lục. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc khởi đầu bằng thất bại đáng tiếc trước Đài Bắc Trung Hoa, sau đó thua 0-8 trước Nhật Bản.
Hai trận thua liên tiếp khiến tuyển nữ Việt Nam chưa có điểm, nhưng cơ hội đi tiếp vẫn còn. Thái Lan cũng toàn thua sau hai lượt trận và đứng cuối bảng E. Trong khi đó, Việt Nam tạm xếp thứ ba nhờ các chỉ số phụ tốt hơn.
Cuộc đối đầu với Thái Lan vì thế mang ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có 3 điểm và cải thiện vị thế trong cuộc cạnh tranh giữa các đội đứng thứ ba. Ở bảng F, Myanmar và Bangladesh hiện cũng chưa có điểm và sở hữu hiệu số bàn thắng bại thấp hơn Việt Nam.
Tuy nhiên, Thái Lan cũng ở vào tình thế buộc phải giành kết quả tốt để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đại diện Đông Nam Á không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng tại bảng E mà còn có thể quyết định cơ hội giành vé vào tứ kết của cả hai đội.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ket-qua-viet-nam-vs-thai-lan-ngay-21-9-ty-so-moi-nhat-ar1040966.html