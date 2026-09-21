Tuyển nữ Việt Nam loại Thái Lan, vào tứ kết ASIAD 2026

Tối 21/9, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan trên sân vận động Nagai ở lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Hai đội hòa 0-0 sau 90 phút trong trận đấu có thế trận khá cân bằng. Kết quả này đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026.

●ASIAD 2026

Việt Nam

0-0

Thái Lan

KẾT THÚC

Thống kê trận đấu

54%Kiểm soát bóng46%

4Sút6

3Sút trúng đích1

2Phạt góc3

2Thẻ vàng0

0Thẻ đỏ0

Các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc chủ động, cố gắng kiểm soát bóng và đưa trận đấu về thế giằng co ở khu vực giữa sân. Đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc có tỷ lệ cầm bóng hơn 50%, tung ra 4 cú dứt điểm và có 3 lần đưa bóng trúng đích, trong khi Thái Lan dứt điểm 6 lần nhưng chỉ một lần trúng mục tiêu. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm nhất lại thuộc về đối thủ.

Phút 29, Kanyanat thoát xuống phía sau hàng thủ Việt Nam rồi dứt điểm một chạm ở cự ly gần. Kim Thanh đã bị vượt qua nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc. Việt Nam cũng có những thời điểm ép Thái Lan lùi sâu, nhưng các pha xử lý cuối cùng chưa đủ chính xác để tạo ra khác biệt.

Đội tuyển nữ Việt Nam hòa Thái Lan 0-0. (Ảnh: FAT)

Sang hiệp hai, Thái Lan cố gắng đẩy cao đội hình, trong khi hàng thủ Việt Nam tiếp tục duy trì sự tập trung. HLV Hoàng Văn Phúc sau đó đưa Vũ Thị Hoa, Trúc Hương và Thu Xuân vào sân, giúp khả năng phối hợp và tốc độ lên bóng của Việt Nam được cải thiện. Việt Nam có thời điểm gây sức ép liên tục, nhưng vẫn thiếu sự chính xác ở những pha bóng cuối cùng.

Thái Lan ở thế bất lợi và buộc phải tấn công toàn lực trong giai đoạn cuối của trận đấu. Phút 76, Pengngam Saowalak vượt qua Diễm My rồi dứt điểm qua cả thủ môn Kim Thanh, nhưng hàng thủ Việt Nam kịp phá bóng ngay trước vạch cầu môn, tránh một bàn thua trông thấy.

Sau đó, Việt Nam tiếp tục đẩy đội hình lên và Bích Thùy có cú đánh đầu cận thành ở phút 87, song thủ môn Sodchuen Thichanan cản phá thành công. Không đội nào tận dụng được thời cơ còn lại, khiến trận đấu khép lại mà không có bàn thắng.

Với 1 điểm có được sau trận hoà với Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam có thêm 1 điểm để đủ điều kiện đứng vị trí thứ 3 bảng E, đồng nghĩa với 1 tấm vé vào vòng tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026.

Việt Nam

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

14

Trần Thị Kim Thanh

TM

2

Lương Thị Thu Thương

6

Nguyễn Thị Hoa

11

Thái Thị Thảo

12

Phạm Hải Yến

ĐT

13

Lê Thị Diễm My

16

Dương Thị Vân

18

Cù Thị Huỳnh Như

19

Nguyễn Thị Thanh Nhã

21

Ngân Thị Vạn Sự

23

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Thái Lan

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

18

Sodchuen Thichanan

TM

2

Yongkul U-raiporn

4

Jeeratanapavibul Panittha

5

Kaewanta Natcha

6

Intaraprasit Supapron

8

Sontisawat Pluemjai

9

Mongkoldee Jiraporn

10

Chetthabutr Kanyanat

11

Rodthong Chatchawan

14

Pengngam Saowalak

19

Sornsai Pitsamai

ĐT

Thông tin trước trận Việt Nam vs Thái Lan

Hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 đang diễn ra đầy khó khăn khi đội nằm cùng bảng với những đối thủ mạnh của châu lục. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc khởi đầu bằng thất bại đáng tiếc trước Đài Bắc Trung Hoa, sau đó thua 0-8 trước Nhật Bản.

Hai trận thua liên tiếp khiến tuyển nữ Việt Nam chưa có điểm, nhưng cơ hội đi tiếp vẫn còn. Thái Lan cũng toàn thua sau hai lượt trận và đứng cuối bảng E. Trong khi đó, Việt Nam tạm xếp thứ ba nhờ các chỉ số phụ tốt hơn.

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Thái Lan ở ASIAD 2026. (Ảnh: FAT)

Cuộc đối đầu với Thái Lan vì thế mang ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có 3 điểm và cải thiện vị thế trong cuộc cạnh tranh giữa các đội đứng thứ ba. Ở bảng F, Myanmar và Bangladesh hiện cũng chưa có điểm và sở hữu hiệu số bàn thắng bại thấp hơn Việt Nam.

Tuy nhiên, Thái Lan cũng ở vào tình thế buộc phải giành kết quả tốt để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đại diện Đông Nam Á không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng tại bảng E mà còn có thể quyết định cơ hội giành vé vào tứ kết của cả hai đội.