Tuyển nữ Việt Nam giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á

Theo bảng xếp hạng FIFA vừa được công bố, đội tuyển nữ Việt Nam không có sự thay đổi thứ hạng so với kỳ cập nhật trước. Đây là tín hiệu cho thấy sự ổn định của bóng đá nữ Việt Nam trong bối cảnh các đội tuyển quốc gia liên tục thi đấu quốc tế và cạnh tranh điểm số.

Trên bảng xếp hạng thế giới, Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu và nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Mỹ lên gần 80 điểm.

Đội tuyển nữ Đức đứng thứ ba sau khi giành chiến thắng trong cả hai trận giao hữu trên sân nhà. Trong top 10, Đan Mạch là đội tuyển duy nhất tăng hạng, vươn lên vị trí thứ 10, lần đầu trở lại nhóm này kể từ tháng 8.2010.

Đợt cập nhật được thực hiện sau 183 trận đấu quốc tế, bao gồm các trận vòng loại FIFA World Cup nữ 2027 tại châu Âu và châu Phi, vòng loại bóng đá nữ Olympic khu vực châu Phi cùng nhiều trận giao hữu.

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn xếp hạng 37 thế giới và số 1 Đông Nam Á

Malawi là đội tuyển gây chú ý nhất khi tăng 49 bậc, lên vị trí thứ 104 thế giới và tích lũy thêm 158,44 điểm. Cameroon cũng tăng 9 bậc lên hạng 62, trong khi Tanzania tăng 11 bậc lên hạng 111. Slovenia tiến hai bậc, đạt vị trí thứ 36, thứ hạng cao nhất trong lịch sử đội tuyển.

Ở chiều ngược lại, Ai Cập tụt 14 bậc xuống hạng 113, còn Zimbabwe và CHDC Congo lần lượt giảm 9 và 8 bậc.

Việc duy trì vị trí thứ 37 thế giới, thứ 6 châu Á và số 1 Đông Nam Á giúp đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trong khu vực.

Đây cũng là động lực để đội tới những mục tiêu cao hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hẹp khoảng cách với các đội tuyển hàng đầu châu lục.