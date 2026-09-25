Tuyển nữ Việt Nam gây sốc trước Trung Quốc trong hơn 100 phút, chỉ chịu thua trong hiệp phụ

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Trung Quốc lập tức đẩy cao đội hình, gây sức ép mạnh mẽ về phía khung thành Kim Thanh. Trước đối thủ vượt trội về thể hình, kỹ thuật và kinh nghiệm, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động tổ chức đội hình chặt chẽ, bọc lót kín kẽ và kiên trì chờ cơ hội phản công.

Đội hình ra sân của đội tuyển nữ Việt Nam

Không chỉ phòng ngự, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn cho thấy sự tự tin. Phút 31, Bích Thùy tung cú sút xa nhưng bóng đi chệch khung thành. Đó là lời nhắc rằng Việt Nam không bước vào trận đấu chỉ để chống đỡ.

Sau giờ nghỉ, sức ép của Trung Quốc càng lớn. Wang Shuang và Wu Haiyan liên tiếp thử tài Kim Thanh, nhưng thủ môn Việt Nam có một ngày thi đấu xuất sắc. Phút 71, cô tiếp tục cản phá cú sút chéo góc nguy hiểm của Wang Shuang, giữ vững mành lưới.

Điều đáng khen là dù trận đấu trôi về những phút cuối, đội tuyển nữ Việt Nam không hoàn toàn lùi sâu. Các cầu thủ vẫn nỗ lực cầm bóng, tranh chấp và tìm kiếm cơ hội. Hòa 0-0 sau 90 phút, hai đội bước vào hiệp phụ.

Ngay đầu hiệp phụ, Việt Nam suýt tạo nên bất ngờ khi Dương Thị Vân tung cú sút nhanh sau tình huống phạt góc ở phút 93, nhưng bóng đi vọt xà.

Dù thua thiệt đối thủ về thể hình và sức mạnh, nhưng các cô gái Việt Nam (áo trắng) đã chiến đấu kiên cường trong 120 phút

Bước ngoặt đến ở phút 109. Sau pha bỏ lỡ của Việt Nam, Trung Quốc phản công nhanh và Wang Shuang dứt điểm chính xác, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Thất bại trong những phút cuối chắc chắn để lại tiếc nuối, nhưng không thể phủ nhận giá trị của màn trình diễn mà đội tuyển nữ Việt Nam đã tạo ra.

Trung Quốc từng giành ngôi á quân World Cup lẫn Olympic, họ 9 lần vô địch châu Á, 3 lần giành HCV ASIAD và cũng toàn thắng Việt Nam ở 13 lần gặp nhâu trước đó. Vì thế, việc cầm chân đối thủ trong hơn 100 phút và chỉ nhận bàn thua ở phút 109 là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và tinh thần của các cô gái Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu bằng tất cả sức lực, sự quả cảm và niềm tin. Dù hành trình ASIAD 2026 khép lại ở tứ kết, nhưng hình ảnh "Những cô gái kim cương" kiên cường trước một đối thủ lớn sẽ còn được nhắc đến như một dấu ấn đẹp của bóng đá nữ Việt Nam tại Á vận hội năm nay.