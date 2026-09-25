Tuyển nữ Việt Nam để thua tiếc nuối Trung Quốc tại tứ kết ASIAD 20

Chiều 25/9, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào vòng tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 20 gặp đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn là Trung Quốc.

Với dàn nhân sự chất lượng và có thể hình tốt hơn, Trung Quốc không ngần ngại tràn quân lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam chọn cách đá chậm, chắc trên phần sân nhà và chờ thời cơ phản đòn.

Tuyển nữ Việt Nam có trận đấu quả cảm trước Trung Quốc. (Ảnh: VFF).

Phút 4, từ tình huống triển khai tấn công trực diện, Wang Yanwen tung cú sút có lực khá tốt hướng về phía khung thành tuyển nữ Việt Nam nhưng bị thủ môn Kim Thanh ôm gọn.

Sau quãng thời gian đầu chịu sức ép, tuyển nữ Việt Nam bắt đầu tổ chức được những pha phản công khá sắc nét.

Phút 10, Ngân Thị Vạn Sự thoát xuống đón bóng sau đường chọc khe của đồng đội và đối mặt thủ môn Xiao Zitong. Dù vậy, cầu thủ Việt Nam không thể thắng được người gác đền của Trung Quốc.

Trong thời gian sau đó, thế trận không có nhiều thay đổi khi Trung Quốc vẫn kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến và liên tục có những pha dứt điểm về phía cầu môn tuyển nữ Việt Nam.

Phút 15, Nguyễn Thị Hoa đánh đầu phá bóng hụt và tạo cơ hội cho Xie Zongmei dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.

Không lâu sau, Diễm My nỗ lực phòng ngự nhưng vô tình đưa bóng về phía khung thành khi Kim Thanh đã lỡ trớn. May mắn cho tuyển nữ Việt Nam khi bóng không đi vào lưới.

Càng về những phút cuối hiệp một, các cầu thủ Trung Quốc càng tấn công mạnh hơn với mục tiêu tìm bàn thắng. Tuy tạo ra được khá nhiều cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút của đội bóng xứ tỷ dân đều không tận dụng được.

Bước sang hiệp hai, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì sự tập trung trong phòng ngự, đồng thời mạnh dạn tổ chức những pha lên bóng khi có cơ hội.

Phút 49, Vạn Sự bất ngờ cướp được bóng bên phần sân Trung Quốc rồi đột phá thẳng về phía khung thành trước khi tung cú sút đi chệch cột dọc.

Tuyển nữ Việt Nam để thua tiếc nuối trước Trung Quốc ở tứ kết. (Ảnh: VFF).

Không lâu sau, HLV Hoàng Văn Phúc thực hiện ba sự thay đổi khi Thanh Nhã, Minh Chuyên và Vũ Thị Hoa vào sân thay Bích Thùy, Hải Yến cùng Tuyết Ngân. Những điều chỉnh này giúp tuyển nữ Việt Nam có thêm tốc độ trong những pha phản công.

Phút 62, tuyển nữ Việt Nam có pha phối hợp tấn công tốt ở khu vực giữa sân. Vũ Thị Hoa ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Trung Quốc rồi thực hiện đường tạt vào trong, nhưng không có đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm.

Bên phía đối diện, Trung Quốc dần lấy lại thế trận và bắt đầu có những tình huống tổ chức lên bóng chất lượng.

Phút 66, Zhang Rui tung cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm nhưng Kim Thanh đã bay người cản phá. Ở quả phạt góc sau đó, Liu Jing đưa bóng hướng thẳng vào khung thành nhưng thủ môn Việt Nam vẫn bình tĩnh cứu thua.

Trong thời gian còn lại của hiệp hai, Trung Quốc ra sức tấn công để tìm bàn thắng nhưng không thành công.

Hòa nhau sau 90 phút, tuyển nữ Việt Nam và Trung Quốc phải kéo nhau vào hiệp phụ để phân thắng bại.

Phút 92, sau pha phối hợp đá phạt góc với đồng đội, Dương Thị Vân quyết định tung cú đá ngay, đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Trung Quốc.

Không lâu sau, đội bóng nữ xứ tỷ dân có lời đáp trả bằng pha đánh đầu cận thành của Yuan Cong. Tuy nhiên, thủ môn Kim Thanh đã phản xạ xuất thần cứu thua cho tuyển nữ Việt Nam. Shao Ziquin sau đó đánh đầu bồi nhưng bóng tiếp tục đi vọt xà.

Phút 108, Vũ Thị Hoa đi bóng bên hành lang cánh rồi căng ngang thuận lợi vào vòng cấm để Vạn Sự lao vào dứt điểm nhưng không thành công.

Có cơ hội nhưng không tận dụng được, tuyển nữ Việt Nam đã phải trả giá rất đắt. Phút 109, Wang Shuang di chuyển thông minh đón đường chuyền của đồng đội rồi dứt điểm tung lưới tuyển nữ Việt Nam.

Những phút cuối, tuyển nữ Việt Nam dồn lên tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Chung cuộc, Thanh Nhã cùng đồng đội để thua 0-1 trước Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 20.