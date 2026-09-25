Tuyển nữ Việt Nam cầm hòa Trung Quốc hơn 100 phút, chỉ thua 0-1 trong hiệp phụ

Chiều 25/9, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở trận tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026 trên sân vận động Nagai ở Osaka (Nhật Bản). Chạm trán đối thủ hạng 16 thế giới có đẳng cấp vượt trội, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc gây bất ngờ khi kéo trận đấu vào đến hiệp phụ. Đội tuyển Việt Nam chỉ thua vì pha dứt điểm quá tốt của Wang Shuang ở phút 110.

●ASIAD 2026

Việt Nam

0-1

Trung Quốc

KẾT THÚC

Wang Shuang 110’

Thống kê trận đấu

39%Kiểm soát bóng61%

4Sút30

1Sút trúng đích11

1Phạt góc17

2Thẻ vàng4

0Thẻ đỏ0

Thi đấu chưa thực sự thành công ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026 cùng nhiều hoài nghi. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc tạo ra rất nhiều bất ngờ khi ông sử dụng một loạt cầu thủ dự bị như Trúc Hương, Tuyết Ngân, Thu Xuân trong đội hình xuất phát.

Toan tính của nhà cầm quân này cho thấy sự hợp lý. Đội tuyển nữ Trung Quốc dễ dàng kiểm soát thế trận nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Đại diện vùng Đông Á chơi không xuất sắc nhưng cần nhắc đến sự tự tin và chủ động trong lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu quả cảm trước Trung Quốc.

Nhóm các cầu thủ trẻ như Vạn Sự, Thu Xuân hay Trúc Hương chơi bóng mềm mại và tạo ra không ít pha phối hợp ấn tượng ngay ở phần sân nhà. Nhờ những khoảnh khắc như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam giảm thiểu rất nhiều áp lực lên hàng phòng ngự. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Kim Thanh.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. Ngân Thị Vạn Sự chơi nổi bật bằng nhiều pha cướp bóng và phản công ở tốc độ cao. Đáng tiếc, đội tuyển nữ Việt Nam chưa có những cơ hội đủ tốt để ghi bàn.

Ở hàng phòng ngự, Kim Thanh và các trung vệ thi đấu xuất sắc. Khi các tiền đạo Trung Quốc có thời cơ dứt điểm, thủ thành Kim Thanh sẽ cản phá thành công. Hoặc trước đó, hàng phòng ngự đã làm tốt công việc của mình. Hai đội bước vào 30 phút hiệp phụ sau khi hòa 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức.

Phút 109, Wang Shuang xâm nhập vòng cấm và tận dụng việc hậu vệ Việt Nam đã xuống sức. Cô dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu. Rất bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam không hề mất tinh thần mà mạnh dạn đẩy cao đội hình tấn công nhưng nỗ lực ấy chưa đủ để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc làm nên bất ngờ. Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết ASIAD 2026.

Việt Nam

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

14

Trần Thị Kim Thanh

2

Lương Thị Thu Thương

6

Nguyễn Thị Hoa

▮

8

Nguyễn Thị Trúc Hương

11

Thái Thị Thảo

12

Phạm Hải Yến

↓

13

Lê Thị Diễm My

↓

17

Trần Thị Thu Xuân

↓

21

Ngân Thị Vạn Sự

↓

23

Nguyễn Thị Bích Thùy

↓

25

Nguyễn Thị Tuyết Ngân

↓

DỰ BỊ VÀO SÂN

4

Ngô Thị Hồng Nhung

↑

7

Ngọc Minh Chuyên

↑

10

Lưu Hoàng Vân

↑

15

Vũ Thị Hoa

▮

↑

16

Dương Thị Vân

↑

19

Nguyễn Thị Thanh Nhã

↑

Trung Quốc

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

12

Xiao Zitong

3

Chen Qiaozhu

5

Wu Haiyan

7

Wang Shuang

8

Yao Wei

9

Wurigumula

↓

10

Wang Yanwen

▮

15

Wang Aifang

↓

17

Xie Zhongmei

▮

↓

18

Zhang Rui

↓

20

Zhang Chengxue

▮

DỰ BỊ VÀO SÂN

6

Yuan Cong

↑

16

Liu Jing

↑

21

Sun Fangxin

▮

↑

23

Shao Ziqin

↑

Thông tin trước trận Việt Nam vs Trung Quốc

Đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba bảng E với một điểm sau 3 trận, ghi một bàn và nhận 10 bàn thua. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2 ở lượt mở màn, thua chủ nhà Nhật Bản 0-8 và hòa Thái Lan 0-0 ở lượt cuối. Một điểm và chỉ một bàn thắng đủ giúp đội tuyển Việt Nam giành vé tứ kết với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết chỉ với 1 điểm. (Ảnh: VFF)

Trung Quốc đứng đầu bảng G với 7 điểm sau 3 trận, ghi 11 bàn và thủng lưới 3 lần. Đội bóng này thắng Hong Kong (Trung Quốc) 5-1, hòa Uzbekistan 1-1 và thắng Philippines 5-1.

Hai đội vừa gặp nhau trong trận giao hữu chuẩn bị cho ASIAD ngày 9/9, khi Trung Quốc thắng Việt Nam 3-0. Trong 5 cuộc đối đầu được thống kê từ năm 2022 đến trước trận tứ kết này, Trung Quốc toàn thắng, ghi 16 bàn và nhận 2 bàn thua.

Đội thắng trong cặp Việt Nam vs Trung Quốc sẽ gặp đội thắng trận Triều Tiên vs Đài Bắc Trung Hoa tại bán kết ngày 28/9.