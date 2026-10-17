Tuyển nữ Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA

Theo bảng xếp hạng FIFA cập nhật ngày 16/10, đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 37 thế giới với 1.585,1 điểm.

Dù bị trừ 8,65 điểm so với kỳ đối chiếu trước đó, tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên thứ hạng, tiếp tục khẳng định vị thế số một bóng đá nữ Đông Nam Á.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa Việt Nam và các đối thủ trong khu vực vẫn được duy trì.

Philippines là đội tuyển bám đuổi gần nhất với 1.562,9 điểm, vị trí 39.

Tuyển nữ Philippines cũng mất 3,53 điểm nhưng không thay đổi vị trí. Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam tạo ra cách biệt 22,2 điểm so với Philippines.

Ở nhóm phía sau, đội tuyển nữ Thái Lan có biến động không thuận lợi khi giảm một bậc, xuống vị trí 50 với 1.483,1 điểm. Đội bóng xứ Chùa vàng bị trừ 1,92 điểm trong kỳ cập nhật lần này.

Myanmar cũng xuống một bậc, đứng thứ 56 thế giới với 1.452,5 điểm, sau khi mất 8,18 điểm.

Biến động đáng chú ý nhất trong nhóm các đội tuyển Đông Nam Á thuộc về Indonesia và Malaysia.

Đội tuyển nữ Indonesia tăng 5 bậc lên vị trí 105 sau khi được cộng thêm 10,76 điểm. Đây là bước tiến nổi bật về thứ hạng của bóng đá nữ Indonesia trong khu vực.

Trái ngược Indonesia, Malaysia trải qua đợt sụt giảm mạnh khi mất tới 23,16 điểm và tụt 6 bậc, xuống vị trí 101 thế giới.