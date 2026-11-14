Tuyển Nhật Bản gây chấn động bóng đá thế giới khi xuất sắc thắng Brazil

Takefusa Kubo và Keito Nakamura giúp đội bóng châu Á dẫn trước hai bàn, Vinicius Junior lập cú đúp đưa Brazil trở lại, nhưng Tatsuhiro Sakamoto mới là người định đoạt trận đấu bằng pha lập công ở phút bù giờ.

Brazil nhập cuộc với vị thế của đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup, nhưng Nhật Bản mới là đội tạo ra khác biệt. Đại diện châu Á chơi tốc độ, pressing quyết liệt và liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương. Sức ép ấy nhanh chóng mang lại thành quả.

Nhật Bản tạo nên chiến thắng đầy cảm xúc khi đánh bại Brazil với tỷ số 3-2 trong trận giao hữu tại sân vận động quốc gia Singapore ngày 14/11. Ảnh: Reuters

Phút 15, từ đường chuyền của Ritsu Doan, Takefusa Kubo thoát xuống đối mặt thủ môn Pedro Morisco. Tiền vệ đang khoác áo Real Sociedad xử lý bình tĩnh rồi dứt điểm bằng chân trái vào góc gần, mở tỷ số cho Nhật Bản. Brazil chưa kịp ổn định lại đội hình thì tiếp tục nhận bàn thua thứ hai.

Chỉ bốn phút sau, Shuto Nakano thực hiện đường căng ngang từ cánh phải vào vòng cấm. Keito Nakamura xuất hiện đúng vị trí, khống chế bóng rồi dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0. Nhật Bản khiến hàng thủ Brazil liên tục chao đảo bằng những pha chuyển trạng thái nhanh và khả năng khai thác khoảng trống rất tốt.

Bị dẫn hai bàn, Brazil buộc phải đẩy cao đội hình. Vinicius Junior trở thành điểm sáng trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Phút 33, sau tình huống bóng bật ra, tiền đạo Real Madrid tung cú sút xa đầy uy lực, đưa bóng vào góc cao khung thành khiến thủ môn Zion Suzuki không thể cản phá. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 giúp Brazil lấy lại hy vọng trước khi hiệp một khép lại.

Sau giờ nghỉ, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti tiếp tục gia tăng sức ép. Raphinha có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng bị Zion Suzuki hóa giải. Nhật Bản cũng không hoàn toàn lùi sâu phòng ngự, song Brazil dần kiểm soát bóng và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

Phút 75, Vinicius một lần nữa lên tiếng. Nhận bóng ở bên trái, ngôi sao người Brazil xử lý rồi tung cú cứa lòng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm. Bóng chạm cột dọc trước khi đi vào lưới, giúp Brazil san bằng tỷ số 2-2. Cú đúp của Vinicius đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát và mở ra hy vọng về một màn ngược dòng cho đội bóng Nam Mỹ.

Brazil thậm chí suýt vượt lên chỉ ít phút sau đó. Phút 79, Endrick có pha xử lý cá nhân rồi tung cú sút bằng chân trái, nhưng bóng dội xà ngang trong sự tiếc nuối của các cầu thủ áo vàng. Khi trận đấu tưởng như sẽ kết thúc với tỷ số hòa, Nhật Bản bất ngờ tung đòn quyết định.

Phút 90+1, cú sút của Kodai Sano bị đổi hướng, đưa bóng đến vị trí của Tatsuhiro Sakamoto. Cầu thủ Nhật Bản nhanh chóng xử lý rồi thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ môn Pedro Morisco, ấn định chiến thắng 3-2. Bàn thua khiến các thành viên Brazil phản ứng dữ dội vì cho rằng Takumi Minamino đã phạm lỗi với Joao Gomes trong tình huống trước đó.

Trọng tài sau đó rút thẻ đỏ với HLV Carlo Ancelotti và Raphinha vì phản ứng. Trận đấu khép lại trong bầu không khí căng thẳng, nhưng chiến thắng thuộc về Nhật Bản. Đây là lần thứ hai trong lịch sử đội bóng xứ sở mặt trời mọc đánh bại Brazil, đồng thời là màn đáp trả đáng nhớ sau thất bại 1-2 trước chính đối thủ này tại World Cup 2026.