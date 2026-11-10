'Tuyển người nào, chắc người đó'

Khẩn trương từ những ngày đầu sơ tuyển

Những ngày này, tại nhiều địa phương, công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (CAND) năm 2027 được triển khai nghiêm túc, nền nếp. Ngay từ sáng sớm, đông đảo thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ đã có mặt tại các điểm sơ tuyển để thực hiện các nội dung kiểm tra sức khỏe theo quy định. Không khí khẩn trương, trách nhiệm cho thấy sự chủ động của các địa phương và quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ngay từ những khâu đầu tiên.

Sơ tuyển sức khỏe là một trong những bước quan trọng nhằm đánh giá ban đầu tình trạng sức khỏe của công dân, làm cơ sở lựa chọn những trường hợp đủ điều kiện tham gia khám sức khỏe NVQS và nghĩa vụ tham gia CAND. Vì vậy, công tác chuẩn bị được các địa phương tiến hành chu đáo, từ rà soát nguồn công dân, xây dựng kế hoạch, bố trí địa điểm đến phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng NVQS.

Song song với việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, các địa phương còn chú trọng tuyên truyền Luật NVQS, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và CAND; đồng thời phổ biến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân khi thực hiện nhiệm vụ của công dân khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc bằng nhiều hình thức phù hợp. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên và gia đình, khơi dậy niềm tự hào, ý thức tự giác thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia các nội dung sơ tuyển sức khỏe theo quy định - Ảnh: P.V

Nâng cao chất lượng tuyển quân

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, công tác tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện NVQS tại xã Phú Trạch đang từng bước phát huy hiệu quả, khơi dậy tinh thần tự nguyện, ý thức cống hiến của thanh niên.

Thượng tá Trần Đình Hưng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phú Trạch, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Chúng tôi triển khai công tác tuyên truyền theo hướng sâu rộng, linh hoạt và thiết thực; đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh của xã, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt thôn và hoạt động của các đoàn thể. Ban CHQS xã phân công cán bộ trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và gia đình, từ đó tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS cũng như các chế độ, chính sách hậu phương quân đội”.

Đến nay, xã Phú Trạch có 8 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027, trong đó có em Phạm Công Thành, ở thôn Thanh Xuân. Sinh ra trong gia đình có nhiều thế hệ phục vụ trong quân ngũ, từ nhỏ, Thành đã được nghe ông kể về những năm tháng chiến đấu, cống hiến của người lính trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Những câu chuyện ấy dần nuôi dưỡng trong em ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính.

Hiện nay, mặc dù đã có công việc và thu nhập riêng, Thành vẫn quyết định viết đơn tình nguyện thực hiện NVQS. Với em, lựa chọn ấy không chỉ là cơ hội để rèn luyện, trưởng thành mà còn là cách tiếp nối truyền thống gia đình, góp sức trẻ vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Quản lý chắc nguồn, thực hiện nghiêm túc các khâu trong quy trình tuyển chọn, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ chính là nền tảng để nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao quân, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với những lá đơn tình nguyện, phong trào học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành người chiến sĩ của thanh niên xã Phú Trạch còn được tiếp thêm động lực từ những tấm gương cụ thể. Năm nay, địa phương có 6 thanh niên trúng tuyển vào các trường học viện trong quân đội.

Tại xã Lệ Thủy, với quan điểm chủ động chuẩn bị tốt từng khâu, không để bị động trong quá trình triển khai nhiệm vụ, địa phương đã sớm tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ, thống nhất kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Hội đồng khám sơ tuyển xã.

Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng khám sơ tuyển xã Lệ Thủy Phạm Xuân Cường chia sẻ: “UBND xã đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ khám sơ tuyển sức khỏe NVQS và nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027 nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện, tạo cơ sở thực hiện hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ”.

Quán triệt phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, Hội đồng NVQS tỉnh đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc từng khâu, từng bước trong quy trình tuyển quân; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở với kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.