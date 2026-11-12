Tuyển Mỹ nhắm Guardiola thay Pochettino

Pep Guardiola được tuyển Mỹ quan tâm. Ảnh: Reuters.

Các nguồn tin nắm rõ tình hình tiết lộ rằng MU đang nỗ lực đạt thỏa thuận với Pochettino. Đội chủ sân Old Trafford hiện tích cực thương thảo các điều khoản hợp đồng cá nhân với vị chiến lược gia người Argentina.

Đối diện nguy cơ chiếc ghế nóng tại đội tuyển quốc gia bị bỏ trống, các quan chức cấp cao của LĐBĐ Mỹ nhanh chóng vạch ra kế hoạch ứng phó. Trong đó, Guardiola nổi lên như ứng cử viên lý tưởng nhất được ban lãnh đạo bóng đá Mỹ ưu tiên lựa chọn.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha sở hữu bản lý lịch hàng đầu thế giới sau những giai đoạn thành công rực rỡ tại Barcelona, Bayern Munich và Manchester City. Ông giành hàng loạt danh hiệu vô địch quốc nội và ba lần nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá.

Mặc dù coi cựu thuyền trưởng của Manchester City là phương án thay thế hàng đầu cho Pochettino, tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá Mỹ vẫn chưa đưa ra lời đề nghị chính thức hay đạt được thỏa thuận sơ bộ nào với Guardiola.

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha hiện vẫn "ngồi chơi xơi nước" sau khi chia tay đội chủ sân Etihad vào cuối mùa giải 2025/26. Ông từng được Liên đoàn bóng đá Italy và Hà Lan nhắm đến, tuy nhiên, nhà cầm quân 55 tuổi quyết định từ chối.

Trong khi đó, MU dự kiến sẽ sớm công bố việc sa thải Michael Carrick để bổ nhiệm Pochettino sau chuỗi trận tệ hại từ đầu mùa (chỉ thắng 1 trận tại Premier League sau 10 vòng đấu đầu tiên).

Manchester United có đủ kiên nhẫn để chờ người như Ferguson? Sir Alex Ferguson từng được trao thời gian để thay đổi Manchester United, và Carrick có thể nhận được đặc quyền ấy trong bối cảnh hiện tại?