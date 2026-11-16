Tuyên mức án chung thân Mr Pips và Mr Hunter

Hội đồng xét xử tuyên án với các bị cáo - Ảnh: GIANG LONG.

Chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng của bị hại

Chiều 16/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cùng 186 bị cáo khác trong vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.

Công bố bản án chiều 16/11, hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản cho các bị hại, đồng thời gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo hội đồng xét xử, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, ngoài Nguyễn Thanh Phong và Ngô Thị Thêu không thừa nhận hành vi phạm tội, các bị cáo còn lại đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Tòa cũng cân nhắc nhiều tình tiết khác như một số bị cáo đang nuôi con nhỏ, có vợ chồng hoặc anh em ruột cùng bị xét xử trong vụ án, có thành tích trong công tác hoặc người thân có công với cách mạng. Đây là những tình tiết được hội đồng xét xử xem xét khi quyết định hình phạt đối với từng bị cáo.

Đối với Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), chủ tọa Trần Nam Hà cho biết hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tù không thời hạn đối với hai bị cáo cầm đầu đường dây lừa đảo.

Hội đồng xét xử do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa tuyên phạt Phó Đức Nam tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt Mr Pips lãnh án tù chung thân.

Lê Khắc Ngọ bị tuyên chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt Mr Hunter lãnh án tù chung thân.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị tuyên phạt cả hai bị cáo mức án tù chung thân. Trong đó, Nam bị đề nghị tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11-12 năm tù về tội rửa tiền. Ngọ bị đề nghị tù chung thân về tội lừa đảo và 10-11 năm tù về tội rửa tiền.

Công bố bản án chiều nay, Hội đồng xét xử cáo buộc từ năm 2019, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ tổ chức, điều hành hệ thống 36 sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế, sử dụng 81 công ty cùng hàng loạt văn phòng kinh doanh để lôi kéo khách hàng nạp tiền đầu tư.

Hệ thống có hơn 1.700 nhân viên, được phân chia thành các bộ phận tìm kiếm khách hàng, tư vấn đầu tư, chăm sóc khách hàng và quản lý dòng tiền.

Nhân viên sử dụng mạng xã hội, điện thoại để tiếp cận, giới thiệu cơ hội đầu tư với lợi nhuận hấp dẫn. Khi khách hàng nạp tiền, họ tiếp tục hướng dẫn giao dịch, thúc giục tăng vốn hoặc nạp thêm tiền để gỡ những khoản thua lỗ.

Viện kiểm sát xác định đường dây đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng. Nam giữ vai trò điều hành cao nhất, quyết định phương thức hoạt động, tổ chức hệ thống các sàn và văn phòng kinh doanh.

Lê Khắc Ngọ phụ trách phát triển, điều hành hệ thống văn phòng tại miền Bắc và miền Trung. Trong giai đoạn sau, Ngọ được chia lợi nhuận toàn hệ thống, cùng Nam bàn bạc, quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Tại phiên tòa, Nam từng khai những người tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối đã bị hệ thống biến thành các "con bạc", liên tục nạp tiền với mong muốn gỡ lại khoản đã mất.

Những kho vàng, bất động sản và siêu xe

Một trong những nội dung được làm rõ trong quá trình xét xử là khối tài sản lớn mà Nam, Ngọ cùng những người liên quan đã tích lũy, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, bất động sản và siêu xe.

Theo cáo buộc, Nam đã sử dụng hơn 561 tỉ đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để thực hiện các giao dịch nhằm che giấu, hợp pháp hóa dòng tiền. Đối với Ngọ, viện kiểm sát dẫn các tài liệu điều tra xác định bị cáo đã sử dụng 188 tỉ đồng có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo để mua 142kg vàng qua những giao dịch trên Telegram.

Ngọ có hai lần trực tiếp vào TP.HCM nhận vàng, sau đó đưa về cất giữ tại căn hộ thuộc khu đô thị Goldmark City, Hà Nội. Toàn bộ số vàng bị thu giữ, được định giá 356 tỉ đồng. Tại tòa, Ngọ khai được trả lương, thưởng bằng vàng và đề nghị định giá lại 142kg vàng để phục vụ việc khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, viện kiểm sát dẫn các tài liệu giao dịch và lời khai trong quá trình điều tra để xác định Ngọ đã trực tiếp dùng tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo mua số vàng này tích trữ.

Trong quá trình tranh luận, các luật sư của Nam nhiều lần đề nghị giám định pháp y tâm thần cho bị cáo, viện dẫn hồ sơ điều trị rối loạn cảm xúc lưỡng cực từ năm 2013.

Viện kiểm sát cho rằng chưa có căn cứ chấp nhận kiến nghị, dựa trên kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Bạch Mai cùng các tài liệu, lời khai về khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của Nam.

Trong lời nói sau cùng, Nam gửi lời xin lỗi các bị hại, đề nghị sớm xử lý tài sản để bồi thường và xin được giảm mức án tù chung thân xuống 30 năm tù để có cơ hội sớm trở lại với xã hội. Bị cáo cũng mong được tiếp tục chữa bệnh trong thời gian chấp hành án.