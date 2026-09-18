Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tăng tốc thi công đoạn ngầm. Ảnh: MRB

Theo MRB, công tác đào hầm bằng 2 máy đào TBM đã hoàn thành. Trong đó, máy TBM số 1 hoàn thành tại ga S12 ngày 1-12-2025, máy TBM số 2 hoàn thành ngày 13-4-2026. Đến nay, phần đường hầm đạt khoảng 94,66%, tạo điều kiện để các gói thầu hệ thống từng bước triển khai theo phương án thi công tích hợp.

Cụ thể, gói thầu CP03 đạt 81,22%. Trong đó, dốc hạ ngầm đạt 96,23%; ga S9 đạt 53,88%; giếng đứng 39,51%; ga S10 đạt 73,41%; ga S11 đạt 70,85%; ga S12 đạt 76,66%; garage và đường chuyển làn đạt 76,25%.

Hiện các đơn vị tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại tại các ga S9-S12, dốc hạ ngầm, giếng đứng, đường chuyển làn và garage...; đồng thời hoàn thiện kết cấu trong hầm, kiến trúc, hệ thống cơ điện và các công việc cần thiết để bàn giao mặt bằng cho các gói thầu hệ thống.

Lãnh đạo MRB cho biết, các gói thầu được tổ chức triển khai song song, gối đầu, thay vì chờ hoàn thành toàn bộ phần xây dựng mới bắt đầu lắp đặt hệ thống. CP03 sẽ được bàn giao theo từng khu vực khi đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật và an toàn.

Trên cơ sở mặt bằng được bàn giao, các gói thầu hệ thống có thể từng bước tiếp cận, lắp đặt, thử nghiệm và tích hợp theo từng khu vực. Cách làm này nhằm rút ngắn đường găng, tăng tính chủ động và kiểm soát tiến độ tích hợp của toàn bộ đoạn ngầm.

MRB cùng các đơn vị liên quan đang tập trung hoàn thiện các giao diện kỹ thuật giữa phần xây dựng và hệ thống, bảo đảm điều kiện bàn giao để triển khai gối đầu.

Tuyến Nhổn - ga Hà Nội được khai thác theo 2 giai đoạn. Đoạn trên cao dài khoảng 8,5km, gồm 8 ga và Depot Nhổn, đã vận hành thương mại từ ngày 8-8-2024. Đoạn ngầm dài khoảng 4km, gồm 4 ga S9, S10, S11, S12 đang tiếp tục hoàn thiện.

MRB đặt mục tiêu hoàn thành toàn dự án vào năm 2027 theo đúng chỉ đạo của thành phố Hà Nội.