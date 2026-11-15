Tuyển Malaysia thua Trung Quốc tức tưởi trong trận cầu gây tranh cãi

Trung Quốc sớm thiết lập quyền kiểm soát thế trận và định đoạt cục diện ngay trong 20 phút đầu. Ngay phút thứ 10, tiền đạo trẻ Wang Yudong đã lên tiếng với bàn thắng mở tỷ số. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 9 phút sau, Zhang Yuning tiếp tục lập công để nhân đôi cách biệt lên 2-0, tạo ra lợi thế tâm lý to lớn cho Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Malaysia đã trải qua một trận đấu ức chế và không gặp may trước các quyết định của trọng tài. Ngay hiệp 1, đại diện Đông Nam Á có lý do để tỏ ra thất vọng khi trọng tài chính Ko Hyung Jin liên tiếp từ chối hai tình huống đòi phạt đền khá rõ.

Đầu tiên là pha bóng hậu vệ Dion Cools bị phạm lỗi trong vòng cấm, và sau đó là tình huống Ramadhan Saifullah ngã xuống sau pha va chạm mạnh trong khu vực 16m50. Tuy nhiên, bất chấp phản ứng từ phía đội khách, ông Ko Hyung Jin đều xua tay cho trận đấu tiếp tục.

Zhang Yuning ấn định chiến thắng 2-0 cho Trung Quốc từ sớm

Bước sang hiệp hai, với tinh thần không còn gì để mất, tuyển Malaysia đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép đáng kể nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Nỗ lực của họ tưởng chừng đã được đền đáp ở phút 77 khi Fergus Tierney tung cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm làm tung lưới.

Dù vậy, niềm vui của đội khách chỉ tồn tại trong chốc lát trước khi công nghệ VAR vào cuộc. Trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng do xác định Safwan Mazlan đã phạm lỗi với cầu thủ chủ nhà trong tình huống triển khai tấn công trước đó.

Quyết định này đã khiến các tuyển thủ Malaysia ức chế. Thời gian còn lại, tuy tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn song Bầy hổ đều thiếu tỉnh táo ở khâu dứt điểm. Buổi tối đáng quên của tuyển Malaysia và cá nhân Fergus Tierney khép lại ở phút 90. Cầu thủ này phải nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân vì lỗi phản ứng thái quá sau pha phạm lỗi của Alex Yang.

Thực tế, thất bại 0-2 phần nào đã được dự báo trước bởi tuyển Malaysia bước vào chuyến làm khách tại Trung Quốc với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Trước giờ bóng lăn, nhóm trụ cột thuộc biên chế Johor Darul Ta’zim không được triệu tập do phải căng sức cho lịch thi đấu dày đặc ở cấp CLB. Khó khăn chồng chất khó khăn khi Malaysia mất thêm 6 trụ cột vì chấn thương, bao gồm Nooa Laine, Sikh Izhan Nazrel Sikh Azman, Ahmad Zikri Khalili...

Ngoài tranh cãi trong trận, màn so tài giữa Trung Quốc và Malaysia còn được nói đến bởi nhiều pha xô xát. Điển hình nhất là pha bóng cuối hiệp 1. Chen Junren đã sút bóng về phía Yang Xi, cầu thủ Trung Quốc khi đó đang nằm sân. Wang Yudong lao tới, túm cổ áo Chen Junren và chất vấn đối phương. Zhang Yuning sau đó tham gia vào cuộc ẩu đả. Một vài cầu thủ dự bị của Trung Quốc đứng dậy và vào sân, tiếp theo là các cầu thủ dự bị của Malaysia.