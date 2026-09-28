Tuyển lao động Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài phải công khai trên Sàn việc làm Quốc gia

Sàn giao dịch việc làm quốc gia. Ảnh chụp màn hình ngày 28/9.

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định số 371/2026/NĐ-CР vừa ban hành của Chính phủ, quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Các quy định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026.

Theo Nghị định, khi có nhu cầu tuyển dụng người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến, qua địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan, tổ chức quản lý. Trong đó, nêu rõ vị trí việc làm, số lượng cần tuyển dụng.

Đồng thời, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thực hiện đăng tải công khai thông tin tuyển dụng người lao động Việt Nam trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia (địa chỉ: https://www.vieclam.gov.vn), hoặc cổng thông tin việc làm hợp pháp khác hoặc trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tuyển dụng người lao động Việt Nam, hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức quản lý hỗ trợ việc tuyển dụng người lao động Việt Nam.

Khi có đề nghị từ tổ chức, cá nhân nước ngoài, cơ quan, tổ chức quản lý thực hiện việc tuyển chọn, giới thiệu ứng viên theo mô tả công việc đã được cung cấp.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động với người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến, qua địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan, tổ chức quản lý. Trong đó, ghi rõ họ và tên, số định danh cá nhân, vị trí việc làm, và thời điểm bắt đầu làm việc của người lao động Việt Nam được tuyển dụng.

Cũng trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người lao động Việt Nam có trách nhiệm nộp hồ sơ quản lý người lao động theo các hình thức tương tự nêu trên đến cơ quan, tổ chức quản lý.

Cùng thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ thông báo của tổ chức, cá nhân nước ngoài và hồ sơ quản lý người lao động Việt Nam, cơ quan, tổ chức quản lý gửi thông báo bằng văn bản trực tiếp hoặc trực tuyến đến tổ chức, cá nhân nước ngoài về việc tiếp nhận quản lý người lao động Việt Nam.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến, qua địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan, tổ chức quản lý, trong đó nêu lý do chấm dứt.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài, cơ quan, tổ chức quản lý gửi văn bản xác nhận trực tiếp hoặc trực tuyến về việc chấm dứt quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Đồng thời, hoàn trả hồ sơ quản lý người lao động Việt Nam cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm: Phiếu thông tin cá nhân của người lao động Việt Nam (theo mẫu); bản sao hợp đồng lao động đã ký kết giữa người lao động Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài; giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu).

Sàn giao dịch việc làm quốc gia (địa chỉ: www.vieclam.gov.vn) chính thức được khai trương từ ngày 14/4/2026. Đây là nền tảng kết nối người lao động, doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm và cơ quan quản lý nhà nước trên phạm vi toàn quốc, góp phần xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt và hiệu quả.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, trong quá trình vận hành, sàn sẽ góp phần chuẩn hóa và liên thông dữ liệu thị trường lao động, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ địa phương theo dõi sát biến động lao động, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp, và tạo điều kiện để người lao động tiếp cận việc làm công khai, minh bạch, thuận tiện hơn.