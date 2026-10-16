Tuyển Indonesia tạo dấu ấn trước Brazil tại Copa das Nacoes 2026

Sáng 16/10, tuyển futsal Indonesia có màn đối đầu đáng chú ý với Brazil tại giải giao hữu quốc tế Copa das Nacoes de Futsal 2026. Trước đối thủ vượt trội về thứ hạng FIFA và sở hữu nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, đội bóng xứ Vạn đảo vẫn tạo ra thế trận phòng ngự kiên cường, khiến các chân sút chủ nhà gặp nhiều khó khăn.

Indonesia hiện đứng thứ 14 thế giới, trong khi Brazil giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng FIFA futsal. Khoảng cách về thứ hạng khiến đại diện Đông Nam Á không được đánh giá cao trước giờ bóng lăn. Bên cạnh đó, hành trình di chuyển dài cũng được xem là thách thức đối với thể lực của các cầu thủ Indonesia.

Tuyển futsal Indonesia có màn trình diễn ấn tượng trước Brazil

Dù phải đối đầu với một trong những đội tuyển futsal hàng đầu thế giới, Indonesia không để đối thủ dễ dàng áp đặt thế trận. Các học trò của ban huấn luyện duy trì cự ly đội hình hợp lý, tổ chức phòng ngự tập trung và nỗ lực hạn chế khoảng trống trước khung thành.

Lối chơi kỷ luật giúp Indonesia giữ tỷ số 0-0 trong phần lớn thời gian trận đấu. Mặc dù có những thời điểm Brazil tạo sức ép nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số, nhưng đại diện Đông Nam Á vẫn đứng vững trước những đợt tấn công liên tiếp.

Thế trận chỉ thay đổi rõ rệt trong khoảng 5 phút cuối, khi thể lực suy giảm sau quãng thời gian phải chống đỡ sức ép, Indonesia không còn duy trì được sự chắc chắn như trước. Brazil tận dụng thời cơ để ghi liền ba bàn, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0.

Indonesia nhận thất bại 0-3 trước Brazil tại những phút cuối trận

Kết quả này giúp Brazil giành trọn ba điểm, nhưng cách biệt chỉ được tạo ra ở giai đoạn cuối cũng cho thấy những nỗ lực đáng ghi nhận của Indonesia. Dẫu không thể tạo nên bất ngờ về mặt tỷ số, đội bóng Đông Nam Á đã khiến đối thủ phải chờ đợi phần lớn thời gian mới tìm được đường vào khung thành.

Tại Copa das Nacoes de Futsal 2026, Brazil đang dẫn đầu bảng A sau khi lần lượt đánh bại Cape Verde và Indonesia. Trong khi đó, đại diện Đông Nam Á cần nhanh chóng hồi phục thể lực và cải thiện khả năng duy trì cường độ thi đấu để chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo.

Theo lịch thi đấu, Indonesia sẽ chạm trán Cape Verde vào ngày 17/10. Đây là cơ hội để đội bóng xứ Vạn đảo hướng đến kết quả tích cực hơn sau màn trình diễn nhiều nỗ lực trước Brazil.

Thất bại 0-3 chưa mang lại điểm số cho Indonesia, nhưng việc duy trì thế cân bằng trong phần lớn trận đấu trước đội tuyển số một thế giới là cơ sở để họ rút kinh nghiệm. Khả năng phân phối thể lực và giữ sự tập trung ở giai đoạn cuối sẽ là những yếu tố quan trọng nếu Indonesia muốn cải thiện kết quả trong phần còn lại của giải.