Tuyển futsal Việt Nam trẻ hóa lực lượng, hướng tới AIMAG 2026

Ở vị trí thủ môn, ngoài Hồ Văn Ý và Phạm Văn Tú, chiến lược gia người Argentina triệu tập Nguyễn Quốc Giàu và Đoàn Minh Quang.

Các tuyển thủ tích cực tập luyện, chuẩn bị cho AIMAG 2026

Sinh năm 2009, Nguyễn Quốc Giàu từng góp mặt trong một số đợt tập trung của đội tuyển. Trong khi đó, Đoàn Minh Quang vừa giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất Giải futsal vô địch quốc gia 2026, góp công giúp Sahako cán đích ở vị trí thứ ba.

Nhiều cầu thủ trẻ khác như Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Hoàng Quân, Bùi Đức Quyền, Trần Lê Bộ và Nguyễn Thạc Hiếu cũng được trao cơ hội.

Động thái này cho thấy định hướng trẻ hóa, xây dựng lực lượng kế cận của Ban huấn luyện, hướng tới mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh, giành vé dự FIFA Futsal World Cup trong tương lai.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển thiếu vắng đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng do chấn thương dây chằng tại Giải vô địch quốc gia 2026. Ala Đinh Công Viên cũng tái phát chấn thương, được thay thế bằng Triệu Xuân Linh.

Hiện đội tuyển tập luyện tại Nhà thi đấu CLB futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM). Ngày 1.11, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ sang Kyrgyzstan, thi đấu giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 3 và 5.11.

Tiếp đó, đội di chuyển sang Nga, lần lượt gặp tuyển futsal nước này vào ngày 8 và 10.11, trước khi trở về Việt Nam ngày 11.11.

Sau chuyến tập huấn, các cầu thủ trở về địa phương tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc tại TP.HCM từ ngày 20 đến 29.11, rồi hội quân trở lại, hoàn tất khâu chuẩn bị cho AIMAG 2026.