Tuyển futsal Việt Nam thua đậm đội hạng 7 thế giới

Đêm 8/11, đội tuyển futsal Việt Nam có màn so tài với Nga trong trận giao hữu quốc tế tại nhà thi đấu Meshchersky, thành phố Nizhny Novgorod (Nga).

Trước trận đấu, tuyển futsal Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối thủ đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng thế giới. Đáng chú ý, Nga từng giành ngôi á quân FIFA Futsal World Cup 2016 và sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Dù vậy, tuyển futsal Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực khi từng cầm hòa đối thủ với tỷ số 2-2 tại Continental Futsal Championship 2026 diễn ra hồi tháng 8.

Tuyển futsal Việt Nam thua đậm Nga. (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, trong lần tái đấu này, thầy trò HLV Diego Giustozzi gặp bất lợi khi phải thi đấu trong điều kiện thời tiết lạnh tại Nga. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng chịu ảnh hưởng về thể lực sau hành trình di chuyển dài từ Kyrgyzstan đến Nizhny Novgorod.

Bước vào trận đấu, đội chủ nhà nhanh chóng thể hiện sự vượt trội về khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội. Ngay phút thứ 2, tuyển Nga đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Mikhail Moskalev. Chỉ 11 giây sau, đội chủ nhà tiếp tục có bàn thắng thứ hai do Vladislav Musin-Pushkin ghi.

Hai bàn thua liên tiếp ngay đầu trận khiến tuyển futsal Việt Nam rơi vào thế bất lợi. Trong khi đó, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép và khiến các học trò của HLV Diego Giustozzi gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

Trước đối thủ sở hữu nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt, tuyển futsal Việt Nam không thể kiểm soát được thế trận. Những tình huống tấn công của đội chủ nhà liên tục đặt hàng phòng ngự Việt Nam vào tình thế phải chống đỡ. Dù rất nỗ lực tổ chức lại đội hình, các cầu thủ Việt Nam vẫn không thể ngăn cản những đợt tấn công của đối phương. Trước khi kết thúc hiệp một, Nga ghi thêm 3 bàn thắng để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 5-0.

Bước sang hiệp hai, HLV Diego Giustozzi thực hiện những điều chỉnh về nhân sự và cách tổ chức lối chơi nhằm cải thiện thế trận. Những thay đổi này giúp tuyển futsal Việt Nam thi đấu chắc chắn hơn so với hiệp đầu tiên. Tuy nhiên, trước đối thủ có trình độ chuyên môn cao hơn, đại diện Đông Nam Á vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Ở chiều ngược lại, tuyển Nga tiếp tục kiểm soát thế trận và duy trì sức ép lên phần sân của đội khách. Đội chủ nhà ghi thêm 3 bàn thắng trong hiệp hai để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 8-0.

Đây là thất bại đậm của tuyển futsal Việt Nam trong chuyến tập huấn quốc tế tháng 11/2026. Tuy nhiên, kết quả này cũng phản ánh sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội, đồng thời cho thấy những vấn đề mà thầy trò HLV Diego Giustozzi cần cải thiện.

Trận đấu với Nga mang tới nhiều ý nghĩa cho tuyển futsal Việt Nam. (Ảnh: VFF).

Đáng chú ý, ở đợt tập trung lần này, nhà cầm quân người Argentina đã triệu tập nhiều cầu thủ trẻ nhằm xây dựng lực lượng cho những mục tiêu dài hạn. Trong trận gặp Nga, HLV Diego Giustozzi tiếp tục thử nghiệm các phương án nhân sự và tổ đấu, thay vì chỉ sử dụng những cầu thủ giàu kinh nghiệm để ưu tiên kết quả.

Theo định hướng của ban huấn luyện, các trận giao hữu với những đối thủ mạnh là cơ hội để cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, cải thiện khả năng thi đấu và từng bước thích nghi với môi trường quốc tế. Trước khi đến Nga, tuyển futsal Việt Nam đã có hai trận giao hữu với Kyrgyzstan, lần lượt nhận thất bại 1-2 và hòa 2-2.

Sau trận thua 0-8, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ tiếp tục có cơ hội kiểm tra lực lượng khi tái đấu Nga vào lúc 23h ngày 10/11 (giờ Việt Nam). Đây cũng là trận đấu cuối cùng của tuyển futsal Việt Nam trong chuyến tập huấn quốc tế tháng 11, trước khi toàn đội trở về nước để chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo.