Tuyển Futsal Việt Nam so tài cùng đội bóng hạng 7 thế giới

Ngày 6/11, đội tuyển futsal Việt Nam lên đường sang Nga để tiếp tục chương trình tập huấn và thi đấu giao hữu quốc tế, sau khi hoàn thành hai trận đấu với Kyrgyzstan. Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ có hai trận giao hữu với Nga vào các ngày 8/11 và 10/11 tại Nhà thi đấu Meshchersky Sports & Recreation Complex (Nizhny Novgorod).

Tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị có hai trận đấu với Nga. (Ảnh: VFF).

Đây được đánh giá là những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, bởi tuyển futsal Nga đang nằm trong nhóm những đội bóng mạnh nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng futsal nam FIFA được cập nhật vào tháng 9/2026, Nga đứng thứ 7 thế giới, trong khi tuyển Việt Nam xếp thứ 20.

Khoảng cách 13 bậc trên bảng xếp hạng phần nào cho thấy thử thách mà các học trò của HLV Diego Giustozzi sẽ phải đối mặt trong hai trận giao hữu sắp tới. Trong quá khứ, tuyển futsal Nga từng giành ngôi á quân World Cup 2016 và lọt vào tứ kết World Cup 2021. Ngoài ra, đội bóng này còn từng vô địch Giải futsal châu Âu năm 1999.

Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng dàn nhân sự chất lượng, tuyển Nga được đánh giá là đối thủ phù hợp để futsal Việt Nam kiểm tra năng lực và tích lũy kinh nghiệm. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong năm 2026. Trước đó, tại giải giao hữu Continental Futsal Championship tổ chức ở Thái Lan hồi tháng 8, đội tuyển futsal Việt Nam từng cầm hòa Nga với tỷ số 2-2.

Ở giải đấu này, tuyển Nga giành chức vô địch, trong khi thầy trò HLV Diego Giustozzi kết thúc với vị trí á quân. Kết quả hòa ở lần đối đầu gần nhất được xem là cơ sở để tuyển futsal Việt Nam tự tin hơn trước chuyến làm khách sắp tới.

Theo VFF, chuyến tập huấn tại Kyrgyzstan và Nga nằm trong kế hoạch xây dựng lực lượng của đội tuyển futsal Việt Nam, hướng đến các nhiệm vụ quốc tế trong thời gian tới. Trong đợt tập trung lần này, HLV Diego Giustozzi trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ và những cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Thông qua các trận giao hữu, ban huấn luyện muốn đánh giá khả năng thích nghi của từng cầu thủ, đồng thời thử nghiệm những phương án chiến thuật trước các đối thủ có trình độ khác nhau. Đặc biệt, việc được thi đấu với tuyển Nga sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam có thêm trải nghiệm khi đối đầu những đối thủ sở hữu thể lực, tốc độ và khả năng tổ chức lối chơi tốt.

Đây cũng là một phần trong quá trình chuẩn bị dài hạn của tuyển futsal Việt Nam, với mục tiêu cạnh tranh suất tham dự FIFA Futsal World Cup 2028. Trước khi sang Nga, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã có hai trận giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan tại thủ đô Bishkek.

Ở trận đầu tiên diễn ra ngày 3/11, tuyển futsal Việt Nam để thua đội chủ nhà với tỷ số 1-2. Dù thi đấu nỗ lực và có bàn gỡ hòa ở phút 35 nhờ pha lập công của Từ Minh Quang, đội bóng áo đỏ vẫn nhận bàn thua quyết định khi trận đấu chỉ còn 52 giây. Đến trận tái đấu, tuyển futsal Việt Nam có màn trình diễn tích cực hơn và cầm hòa Kyrgyzstan với tỷ số 2-2.

Theo kế hoạch, tuyển futsal Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày 11/11. Sau đó, các cầu thủ sẽ trở lại địa phương để tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, trước khi tiếp tục những đợt chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế tiếp theo.

Lịch thi đấu của tuyển futsal Việt Nam. (Ảnh: VFF).