Tuyển futsal Việt Nam nhận bài học quý giá trước đối thủ hạng 7 thế giới

Tuy nhiên, cuộc đối đầu với đối thủ đang đứng thứ 7 thế giới được xem là cơ hội quan trọng để thầy trò HLV Diego Giustozzi tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện chuyên môn và chuẩn bị cho những mục tiêu sắp tới.

Đội tuyển Việt Nam được "thử lửa" với đội bóng hạng 7 thế giới. Ảnh: VFF

Đội tuyển futsal Nga từng giành ngôi á quân FIFA Futsal World Cup 2016, sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vượt trội.

Dù từng cầm hòa đối thủ với tỉ số 2-2 tại Giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026 ở Thái Lan hồi tháng 8.2026, tuyển futsal Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn trong lần tái đấu này.

Bên cạnh khác biệt về đẳng cấp, các cầu thủ Việt Nam còn phải thích nghi với thời tiết lạnh tại Nizhny Novgorod và ảnh hưởng thể lực sau hành trình di chuyển dài từ Cộng hòa Kyrgyz sang Nga.

Trước trận đấu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đã gặp gỡ, động viên toàn đội, khuyến khích các cầu thủ thi đấu với tinh thần quyết tâm, nỗ lực thể hiện khả năng thay vì đặt nặng kết quả.

Đây cũng là định hướng của Ban huấn luyện trong chuyến tập huấn quốc tế tháng 11, khi mục tiêu quan trọng là tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được thử sức trước những đối thủ hàng đầu, qua đó tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

HLV Diego Giustozzi nhắc nhở các học trò sau trận đấu với đội tuyển Nga. Ảnh: VFF

Ở trận đấu với Nga, HLV Diego Giustozzi tiếp tục thử nghiệm nhân sự và các tổ đấu nhằm tìm kiếm phương án phù hợp.

Tuy nhiên, trước sức ép liên tục của đội chủ nhà, futsal Việt Nam gặp khó khăn trong tổ chức phòng ngự, kiểm soát bóng và triển khai tấn công. Đội tuyển Nga tận dụng tốt những khoảng trống để ghi 5 bàn trong hiệp một.

Sang hiệp 2, những điều chỉnh chiến thuật giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu chặt chẽ hơn, hạn chế phần nào sức ép từ đối thủ. Dù vậy, với khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội hiệu quả, đội tuyển Nga vẫn ghi thêm 3 bàn để khép lại trận đấu với chiến thắng 8-0.

Thất bại với cách biệt lớn là bài học cần thiết để futsal Việt Nam nhìn nhận những hạn chế khi đối đầu các đội bóng đẳng cấp thế giới.

Hai đội sẽ tái đấu vào lúc 23 giờ ngày 10.11 (giờ Việt Nam). Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Diego Giustozzi trong đợt tập trung và thi đấu quốc tế tháng 11.2026.