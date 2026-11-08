Tuyển futsal Việt Nam làm quen sân đấu, sẵn sàng gặp Nga

Đội tuyển futsal Việt Nam tập luyện tại nhà thi đấu Meshcherskyi, chuẩn bị cho hai trận giao hữu với đội tuyển Nga. Ảnh: VFF

Sau khi ổn định nơi lưu trú và hồi phục thể trạng từ hành trình di chuyển dài, thầy trò HLV Diego Giustozzi nhanh chóng trở lại sân tập, bắt đầu những bước chuẩn bị cuối cùng trước cuộc đối đầu với đội tuyển futsal Nga.

Buổi tập diễn ra tại nhà thi đấu Meshcherskyi, sân nhà của CLB MFK Torpedo, đội bóng đang thi đấu tại giải Futsal Super League của Nga. Đây cũng là địa điểm tổ chức hai trận giao hữu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và đội tuyển chủ nhà.

Theo ghi nhận, nhà thi đấu có cơ sở vật chất đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi để ban huấn luyện triển khai giáo án và giúp các cầu thủ làm quen với mặt sân.

Dù thời tiết bên ngoài khá lạnh, có thời điểm xuất hiện tuyết rơi, nhiệt độ bên trong nhà thi đấu vẫn được duy trì ở mức phù hợp. Nhờ đó, các tuyển thủ Việt Nam có thể tập trung vào những nội dung chuyên môn mà không chịu nhiều ảnh hưởng từ điều kiện khí hậu.

Đáng chú ý, trong quá trình chuẩn bị cho hai trận giao hữu, HLV Diego Giustozzi tiếp tục nhấn mạnh định hướng trẻ hóa và phát triển lực lượng của đội tuyển futsal Việt Nam.

Theo nhà cầm quân người Argentina, thay vì chỉ ưu tiên sử dụng những cầu thủ giàu kinh nghiệm để hướng tới kết quả trước mắt, ban huấn luyện muốn tạo thêm cơ hội thi đấu cho các gương mặt trẻ. Việc trực tiếp đối đầu với những đối thủ có trình độ cao sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và từng bước thích nghi với yêu cầu khắt khe ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

HLV Diego Giustozzi trao đổi chuyên môn cùng các tuyển thủ futsal Việt Nam trước trận gặp Nga

Đây cũng là lý do những trận giao hữu quốc tế được ban huấn luyện xem là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng lâu dài, bên cạnh mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và hoàn thiện lối chơi.

Hai cuộc đối đầu với đội tuyển futsal Nga, đối thủ đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA, được đánh giá là những thử thách có giá trị đối với futsal Việt Nam. Trước đội bóng thuộc nhóm hàng đầu thế giới, các tuyển thủ sẽ có dịp kiểm nghiệm khả năng tổ chức chiến thuật, tốc độ xử lý tình huống và sự phối hợp trong đội hình.

Theo lịch thi đấu, trận giao hữu đầu tiên giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Nga diễn ra lúc 20h00 ngày 8.11, trước khi hai đội tái đấu lúc 23h00 ngày 10.11 (giờ Việt Nam).

Với sự chuẩn bị tích cực tại Nizhny Novgorod, thầy trò HLV Diego Giustozzi hướng tới hai trận đấu chất lượng, qua đó tiếp tục hoàn thiện lực lượng và tạo nền tảng cho những mục tiêu quan trọng của futsal Việt Nam trong thời gian tới.