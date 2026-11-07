Tuyển futsal Việt Nam đến Nga, chuẩn bị so tài với đội bóng hạng 7 thế giới

Đội tuyển futsal Việt Nam có mặt tại Nizhny Novgorod (Nga) vào rạng sáng 7.11, chuẩn bị cho hai trận giao hữu với đội tuyển chủ nhà. Ảnh: VFF

Sau khi kết thúc chặng di chuyển từ CH Kyrgyz đến Moscow, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục hành trình bằng xe buýt tới thành phố Nizhny Novgorod, thuộc tỉnh Nizhny Novgorod Oblast. Toàn đội đến nơi vào khoảng 4h30 sáng 7.11, khép lại hành trình di chuyển kéo dài trước khi bước vào đợt giao hữu quốc tế tiếp theo.

Một trong những thử thách đối với các tuyển thủ Việt Nam là điều kiện thời tiết tại Nga. Thời điểm này, khu vực Nizhny Novgorod đang chuyển từ cuối thu sang đầu đông, nhiệt độ giảm sâu, trong khi tuyết đã xuất hiện tại nhiều địa phương. Sự khác biệt đáng kể về khí hậu đòi hỏi các cầu thủ phải nhanh chóng thích nghi để bảo đảm thể trạng và duy trì chất lượng tập luyện.

Để chủ động ứng phó với thời tiết lạnh, đội tuyển đã chuẩn bị quần áo giữ ấm cùng những trang thiết bị cần thiết từ trước khi lên đường. Sau khi ổn định nơi lưu trú, các thành viên được bố trí thời gian nghỉ ngơi, hồi phục thể lực sau hành trình dài.

Theo kế hoạch, chiều 7.11, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Nizhny Novgorod. Đây là dịp để các cầu thủ làm quen với điều kiện thi đấu, đồng thời rà soát những yêu cầu chuyên môn trước cuộc đối đầu với đội tuyển Nga.

Lịch thi đấu giao hữu quốc tế của đội tuyển futsal Việt Nam trong tháng 11

Hai trận giao hữu diễn ra vào ngày 8 và 10.11 được đánh giá là những bài kiểm tra có giá trị đối với futsal Việt Nam. Đội tuyển Nga hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng futsal thế giới, vì vậy những cuộc so tài sắp tới sẽ đặt ra yêu cầu cao về khả năng tổ chức lối chơi, tốc độ xử lý bóng và bản lĩnh thi đấu của các tuyển thủ.

Đối với HLV Diego Giustozzi, việc được đối đầu với một đội bóng có trình độ cao là cơ hội quan trọng để đánh giá năng lực của từng vị trí, kiểm nghiệm các phương án chiến thuật và tiếp tục hoàn thiện sự gắn kết trong đội hình.

Không chỉ hướng đến kết quả của hai trận giao hữu, chuyến thi đấu tại Nga còn mang ý nghĩa tích lũy kinh nghiệm quốc tế, giúp các cầu thủ futsal Việt Nam thích nghi với những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị tốt hơn cho các nhiệm vụ trong thời gian tới.