Tuyển futsal nữ Việt Nam đá giao hữu với New Zealand, chuẩn bị cho đấu trường châu lục

Theo VFF, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 1.11 tại CLB Futsal thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng (TP.HCM). Giai đoạn chuẩn bị kéo dài đến ngày 12.12, tập trung vào nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và xây dựng phương án chiến thuật.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 1.11

Hai trận đấu với New Zealand được xem là bài kiểm tra quan trọng để Ban huấn luyện đánh giá phong độ, rà soát lực lượng và kiểm nghiệm khả năng vận hành lối chơi trong điều kiện thi đấu thực tế.

Việc đối đầu một đội tuyển quốc tế cũng giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, cải thiện sự phối hợp và khả năng thích ứng với cường độ thi đấu cao.

Về phía New Zealand, đội tuyển futsal nữ dự kiến sang Việt Nam từ ngày 7.11 với danh sách 14 cầu thủ, trong đó có ba người đang thi đấu ở nước ngoài. Đây là dịp để đội bóng tập hợp lực lượng, tăng cường sự gắn kết sau các đợt tập huấn và thi đấu trong năm 2026.

Đội tuyển nữ New Zealand sẽ là "quân xanh" chất lượng cho các cô gái Việt Nam

Futsal nữ New Zealand từng trải qua năm 2025 nhiều thử thách với những trận đấu trước các đối thủ mạnh và cơ hội góp mặt tại World Cup. Những trải nghiệm này là nền tảng để đội tiếp tục phát triển lực lượng, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện lối chơi.

Với đội tuyển Việt Nam, hai trận giao hữu không chỉ mang ý nghĩa chuẩn bị trước mắt mà còn giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở điều chỉnh nhân sự, chiến thuật cho chặng đường tiếp theo.

Theo thông báo ngày 26.10 của Ủy ban Olympic châu Á (OCA), Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 được điều chỉnh lịch tổ chức, diễn ra từ ngày 28.3 đến 8.4.2027.

Việc thay đổi thời gian giúp đội tuyển có thêm thời gian hoàn thiện quá trình chuẩn bị, hướng tới mục tiêu thi đấu tại sân chơi châu lục.