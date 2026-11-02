Tuyển futsal nữ Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với New Zealand

Đội tuyển gồm 16 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn và 13 cầu thủ, chủ yếu đến từ CLB Thái Sơn Nam TP.HCM và Trung tâm TDTT Thống Nhất.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam bước vào ngày đầu hội quân tại TP.HCM. Ảnh: VFF

Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Huỳnh Thị Thanh Khiết, ban huấn luyện tiếp tục trao cơ hội cho những gương mặt mới nhằm đánh giá chuyên môn, đồng thời tìm kiếm nhân tố tiềm năng cho tương lai.

Đáng chú ý, đợt tập trung lần này có sự góp mặt của H Thư Buôn Krông, Bùi Thị Hồng Hạnh (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM) và Nguyễn Huỳnh Như (Trung tâm TDTT Thống Nhất). Đây là những cầu thủ được kỳ vọng sẽ bổ sung sức trẻ, tạo thêm sự cạnh tranh trong đội hình.

Theo HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết, việc đối đầu với New Zealand là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, làm quen với đối thủ có trình độ và nền tảng chiến thuật tốt.

Đội sẽ có 2 trận đấu bổ ích với New Zealand. Ảnh: VFF

Hai trận đấu cũng giúp Ban huấn luyện đánh giá rõ hơn năng lực từng vị trí, nhận diện những điểm mạnh, hạn chế để có phương án điều chỉnh phù hợp.

Thông qua đợt tập trung này, đội tuyển không chỉ hướng đến kết quả ở các trận giao hữu mà còn chú trọng rà soát lực lượng, tạo điều kiện cho những nhân tố trẻ trưởng thành và từng bước hoàn thiện lối chơi.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal nữ New Zealand sẽ đến Việt Nam từ ngày 7.11. Hai cuộc đối đầu sắp tới được xem là dịp cọ xát cần thiết, góp phần nâng cao chuyên môn và chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo của futsal nữ Việt Nam.